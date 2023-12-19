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Подготовку к выборам президента России обсудили в Абхазии
Подготовку к выборам президента России обсудили в Абхазии
Большое количество жителей республики помимо абхазских паспортов владеют также российскими, это позволяет им принимать участие в выборах главы государства. 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T18:03+0300
2023-12-19T18:03+0300
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами городских и районных администраций, а также с представителями российского посольства, на котором обсудил вопрос подготовки к предстоящим президентским выборам в России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент поручил подготовить все условия для того, чтобы граждане России, живущие в республики, смогли принять участие в голосовании. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.Нынешний глава государства Владимир Путин заявил о решении выставить свою кандидатуру на голосование 8 декабря. Его поддержал абхазский президент Аслан Бжания, подчеркнувший, что масштабная народная поддержка подтверждает эффективную стратегию Путина по развитию экономики, социальной сферы, укреплению международных позиций России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/gruppa-izbirateley-edinoglasno-podderzhala-vydvizhenie-putina-kandidatom-v-prezidenty-1049474720.html
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абхазия, россия, аслан бжания, новости, выборы
абхазия, россия, аслан бжания, новости, выборы
Подготовку к выборам президента России обсудили в Абхазии
Большое количество жителей республики помимо абхазских паспортов владеют также российскими, это позволяет им принимать участие в выборах главы государства.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik
. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами городских и районных администраций, а также с представителями российского посольства, на котором обсудил вопрос подготовки к предстоящим президентским выборам в России. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"К этому очень важному мероприятию нам необходимо подготовиться в полной мере, чтобы охватить наибольшее количество избирателей на территории Республики Абхазия", - сказал Бжания.
Президент поручил подготовить все условия для того, чтобы граждане России, живущие в республики, смогли принять участие в голосовании.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
Нынешний глава государства Владимир Путин заявил о решении выставить свою кандидатуру на голосование 8 декабря. Его поддержал абхазский президент Аслан Бжания, подчеркнувший, что масштабная народная поддержка подтверждает эффективную стратегию Путина по развитию экономики, социальной сферы, укреплению международных позиций России.