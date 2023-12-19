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Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 декабря

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует антициклон с северо-запада. 19.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В среду, 20 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В горах ожидается слабый снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии