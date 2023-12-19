https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-20-dekabrya-1049511860.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 декабря
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует антициклон с северо-запада. 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T15:10+0300
2023-12-19T15:10+0300
2023-12-19T15:40+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048695641_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3530570ed461c0d9e20bbca02f496af.jpg
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В среду, 20 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В горах ожидается слабый снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048695641_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fe9f18339a9de1a7eb317dd9ba7897b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 декабря
15:10 19.12.2023 (обновлено: 15:40 19.12.2023)
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В среду, 20 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В горах ожидается слабый снег.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.