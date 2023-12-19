https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/putin-my-ot-tseley-spetsialnoy-voennoy-operatsii-otkazyvatsya-ne-sobiraemsya-1049517526.html
Путин: мы от целей специальной военной операции отказываться не собираемся
Путин: мы от целей специальной военной операции отказываться не собираемся
Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года в целях защиты жителей Донбасса от действий киевского режима. 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T17:31+0300
2023-12-19T17:31+0300
2023-12-19T17:31+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
владимир путин
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0e/1049446589_0:62:3213:1869_1920x0_80_0_0_08ddac3462da4154c3fd29b963fb0969.jpg
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Россия не будет отказываться от целей военной спецоперации, заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны."Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся", - сказал он.Путин отметил, что в зоне ведения боевых действий российская армия владеет инициативой, придерживается тактики активной обороны а где нужно улучшают свои позиции. "Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления. Кстати говоря, и миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул", - добавил президент России.В своем выступлении Владимир Путин отметил, что все попытки Запада нанести России военное поражение разбились о стойкость Вооруженных сил и потенциал отечественной оборонной промышленности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/shoygu-nazval-rossiyskuyu-armiyu-samoy-boesposobnoy-v-mire-1049514755.html
россия
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0e/1049446589_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_8bf451c396c52e86d8bf0a0ae71798d5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, владимир путин, донбасс
россия, владимир путин, донбасс
Путин: мы от целей специальной военной операции отказываться не собираемся
Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года в целях защиты жителей Донбасса от действий киевского режима.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik.
Россия не будет отказываться от целей военной спецоперации, заявил
президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны.
Путин напомнил, что в 1991 году страны НАТО обещали не расширять альянс на восток, подчеркивая, что НАТО - не военный блок, а политическая организация. Сейчас же свой агрессивный характер они не скрывают.
"Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся", - сказал он.
Путин отметил, что в зоне ведения боевых действий российская армия владеет инициативой, придерживается тактики активной обороны а где нужно улучшают свои позиции.
"Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления. Кстати говоря, и миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул", - добавил президент России.
В своем выступлении Владимир Путин отметил, что все попытки Запада нанести России военное поражение разбились о стойкость Вооруженных сил и потенциал отечественной оборонной промышленности.