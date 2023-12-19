https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/putin-my-ot-tseley-spetsialnoy-voennoy-operatsii-otkazyvatsya-ne-sobiraemsya-1049517526.html

Путин: мы от целей специальной военной операции отказываться не собираемся

Путин: мы от целей специальной военной операции отказываться не собираемся

Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года в целях защиты жителей Донбасса от действий киевского режима. 19.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-19T17:31+0300

2023-12-19T17:31+0300

2023-12-19T17:31+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

владимир путин

донбасс

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Россия не будет отказываться от целей военной спецоперации, заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны."Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся", - сказал он.Путин отметил, что в зоне ведения боевых действий российская армия владеет инициативой, придерживается тактики активной обороны а где нужно улучшают свои позиции. "Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления. Кстати говоря, и миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул", - добавил президент России.В своем выступлении Владимир Путин отметил, что все попытки Запада нанести России военное поражение разбились о стойкость Вооруженных сил и потенциал отечественной оборонной промышленности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/shoygu-nazval-rossiyskuyu-armiyu-samoy-boesposobnoy-v-mire-1049514755.html

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