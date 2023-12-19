https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/shoygu-nazval-rossiyskuyu-armiyu-samoy-boesposobnoy-v-mire-1049514755.html
Шойгу назвал российскую армию самой боеспособной в мире
Шойгу назвал российскую армию самой боеспособной в мире
Министр добавил, что российская ядерная триада позволяет гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание, а высокая готовность ядерных сил... 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T16:22+0300
2023-12-19T16:22+0300
2023-12-19T16:31+0300
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1f/1047239934_0:28:3070:1755_1920x0_80_0_0_0c10999d4610e74b0a594068c3dd84ed.jpg
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Опыт военной спецоперации на Украине показал, что российские войска способны оперативно реагировать на любые действия противника в современных условиях, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.Специальная военная операция на Украине сплотила армию и народ России, подчеркнул Шойгу. "Ежедневно более полутора тысяч человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около четырехсот девяноста тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев", - заявил он.Министр добавил, что около четырех тысяч студентов взяли академические отпуска, чтобы влиться в ряды бойцов на полях СВО. Кроме того, в семь раз выросло количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне России, в то время как число наемников в украинской армии сократилось в шесть раз.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/putin-rol-yadernoy-triady-suschestvenno-vozrosla-1049510860.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1f/1047239934_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_999bbcc51b5fde63b6b4cce10e9ae0b6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, сергей шойгу, министерство обороны рф
россия, сергей шойгу, министерство обороны рф
Шойгу назвал российскую армию самой боеспособной в мире
16:22 19.12.2023 (обновлено: 16:31 19.12.2023)
Министр добавил, что российская ядерная триада позволяет гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание, а высокая готовность ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности вооружения, доведенным до 95%.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik.
Опыт военной спецоперации на Украине показал, что российские войска способны оперативно реагировать на любые действия противника в современных условиях, заявил
министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.
"Боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих. На сегодня Российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях", - подчеркнул он.
Специальная военная операция на Украине сплотила армию и народ России, подчеркнул Шойгу.
"Ежедневно более полутора тысяч человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около четырехсот девяноста тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев", - заявил он.
Министр добавил, что около четырех тысяч студентов взяли академические отпуска, чтобы влиться в ряды бойцов на полях СВО. Кроме того, в семь раз выросло количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне России, в то время как число наемников в украинской армии сократилось в шесть раз.