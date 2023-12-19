https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/shoygu-nazval-rossiyskuyu-armiyu-samoy-boesposobnoy-v-mire-1049514755.html

Шойгу назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Шойгу назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Министр добавил, что российская ядерная триада позволяет гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание, а высокая готовность ядерных сил... 19.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-19T16:22+0300

2023-12-19T16:22+0300

2023-12-19T16:31+0300

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Опыт военной спецоперации на Украине показал, что российские войска способны оперативно реагировать на любые действия противника в современных условиях, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.Специальная военная операция на Украине сплотила армию и народ России, подчеркнул Шойгу. "Ежедневно более полутора тысяч человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около четырехсот девяноста тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев", - заявил он.Министр добавил, что около четырех тысяч студентов взяли академические отпуска, чтобы влиться в ряды бойцов на полях СВО. Кроме того, в семь раз выросло количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне России, в то время как число наемников в украинской армии сократилось в шесть раз.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/putin-rol-yadernoy-triady-suschestvenno-vozrosla-1049510860.html

россия

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россия, сергей шойгу, министерство обороны рф