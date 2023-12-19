https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/v-voz-rasskazali-chto-covid-19-prodolzhaet-mutirovat-1049506770.html
В ВОЗ рассказали, что COVID-19 продолжает мутировать
В ВОЗ рассказали, что COVID-19 продолжает мутировать
Сейчас в Абхазии десять человек проходят лечение от коронавирусной инфекции в госпитале в Гудауте. 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T09:00+0300
2023-12-19T09:00+0300
2023-12-19T09:00+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
новости
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. COVID-19 адаптировался к человеку, но его мутации продолжаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.Вуйнович отметила, что вирус продолжает мутировать и наносить ущерб жизням людей - так во многих странах, по данным ВОЗ, сейчас растет уровень госпитализации заболевших - в том числе, в Италии, Финляндии и Словакии.Вакцинация и ношение масок остаются основными способами борьбы с COVID и гриппом, подчеркнула представитель ВОЗ.С наступлением холодов начало расти количество госпитализаций и в России - увеличение их количества отмечалось в половине субъектов федерации, растет и заболеваемость гриппом и ОРВИ. В Москве выход на плато заболеваемости ожидают в течение 1-2 недель.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/delba-nazvala-predstavlennye-v-abkhazii-vaktsiny-odnimi-iz-luchshikh-v-evrope-1049278218.html
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, воз
мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, воз
В ВОЗ рассказали, что COVID-19 продолжает мутировать
Сейчас в Абхазии десять человек проходят лечение от коронавирусной инфекции в госпитале в Гудауте.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. COVID-19 адаптировался к человеку, но его мутации продолжаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.
"Коронавирус был обнаружен 4 года назад и продолжает циркулировать. И становится ясно, что вирус адаптировался к человеческой популяции, чтобы продолжать свое существование. С наступлением зимы в Европе и Центральной Азии другие респираторные патогены стали циркулировать вместе с COVID-19. И коронавирус все еще широко распространен, вызывая тяжелые заболевания и смерть", - сказала она.
Вуйнович отметила, что вирус продолжает мутировать и наносить ущерб жизням людей - так во многих странах, по данным ВОЗ, сейчас растет уровень госпитализации заболевших - в том числе, в Италии, Финляндии и Словакии.
Вакцинация и ношение масок остаются основными способами борьбы с COVID и гриппом, подчеркнула представитель ВОЗ.
С наступлением холодов начало расти количество госпитализаций и в России - увеличение их количества отмечалось в половине субъектов федерации, растет и заболеваемость гриппом и ОРВИ. В Москве выход на плато заболеваемости ожидают в течение 1-2 недель.