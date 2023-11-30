https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/delba-nazvala-predstavlennye-v-abkhazii-vaktsiny-odnimi-iz-luchshikh-v-evrope-1049278218.html

Делба назвала представленные в Абхазии вакцины одними из лучших в Европе

Делба назвала представленные в Абхазии вакцины одними из лучших в Европе

Замминистра здравоохранения Абхазии подчеркнула, что вакцинация – единственный способ защитить детей от особо опасных инфекций, и родители должны осознавать... 30.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-30T09:00+0300

2023-11-30T09:00+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Вакцины, которые представлены в медучреждениях Абхазии, – одни из лучших на территории Европы и за ее пределами, сказала в программе "Посредник" на радио Sputnik замминистра здравоохранения Абхазии Саида Делба.Говоря о страхах родителей перед прививками, главный педиатр Министерства здравоохранения Эсма Гуния подчеркнула, что вакцина не может быть причиной возникновения серьезных заболеваний, в том числе аутизма и детского церебрального паралича.Она объяснила, что такая реакция, как повышение температуры, может совпасть с повышением температуры в связи с другим заболеванием. То есть вакцина может стать "пусковым механизмом", проявить процессы, которые существовали в организме до ее введения.Эксперты подчеркнули, чтобы избежать подобных случаев, перед прививкой ребенок должен пройти обследование у влача. По словам Гуния, медотвод от вакцинации может предписать только педиатр или невролог, на учете у которых стоит ребенок, все остальные медотводы ложные.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231120/obnovlennyy-sputnik-kogo-nuzhno-vaktsinirovat-v-pervuyu-ochered-1049142124.html

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