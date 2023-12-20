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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 декабря
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления. 20.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-20T15:15+0300
2023-12-20T15:15+0300
2023-12-20T15:49+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. В четверг, 21 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен дождь, днем без осадков. В предгорьях и горах - дождь со снегом, снег.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 декабря
15:15 20.12.2023 (обновлено: 15:49 20.12.2023)
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет формировать барическое поле пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. В четверг, 21 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром местами возможен дождь, днем без осадков. В предгорьях и горах - дождь со снегом, снег.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.