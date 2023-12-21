https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/plan-s-minusom-lesnoe-khozyaystvo-abkhazii-podvelo-itogi-1049545091.html

План с минусом: лесное хозяйство Абхазии подвело итоги

План с минусом: лесное хозяйство Абхазии подвело итоги

Ежегодно Кабинетом министров Абхазии утверждается объем лесосечного фонда. Он составляет порядка 25-27 тысяч кубометров. 21.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-21T18:00+0300

2023-12-21T18:00+0300

2023-12-21T18:16+0300

в абхазии

леса

абхазия

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О том, как обстоят дела в лесной отрасли Абхазии, чем занимается Государственное управление лесного хозяйства, как осуществляется программа по лесовосстановлению рассказал в интервью радио Sputnik замначальника Госуправления лесного хозяйства Камо Мелкумов.SputnikЕжегодно объемы лесосечного фонда складываются из материалов по состоянию леса. В 2023 году они были определены в размере 25 тысяч кубометров. Однако вот уже несколько лет в республике не могут выполнить плановые показатели. По словам замначальника управления лесного хозяйства Камо Мелкумова, в 2023 году вырубили всего порядка двух тысяч кубометров. Основная причина - запоздалое определение лесосечного фонда, без которого лесхозы не могут приступить к работе.Еще одна причина - сокращение площади сырьевой базы в Гулрыпшском и Очамчырском районах после создания Кодорского национального парка. По словам Мелкумова, основные лесосечные фонды этих двух лесхозов отошли к категории охраняемой зоны, и теперь там не производится вырубка.“Лесхозы практически остались вынуждены простаивать. Но пришли к какому-то компромиссному решению. На некоторое время небольшие участки оставили для работы лесхозов. Опять же Очамчырский лесхоз приступил к работе, у Гулрыпшского пока не получилось вернуть людей в строй”, - сказал он.К тому же лесхозы республики не смогли восстановиться после ковидного застойного периода. Из-за того что долгое время не было работы специалисты начали уходить в другие сферы. И сейчас для того, чтобы производить заготовки леса, приходится приглашать бригады извне. А это, как отметил Мелкумов, накладывает серьезный отпечаток на работу.Чтобы изменить ситуацию, по мнению Мелкумова, необходимо принимать лесосечный фонд на следующий год уже в конце этого года. Тогда лесхозы, не теряя времени, могут приступать к работе.Елку не заготавливаютУже порядка 15 лет как в Абхазии официально отказались от заготовки елей в лесном фонде, поскольку за долгие годы вырубки, хвойные леса в Абхазии поредели. Для того, чтобы дать возможность хвойному поясу лесов возобновиться, приняли решение остановить заготовку пихты лесхозами.При этом незаконная вырубка елок перед Новым годом все еще встречается, хоть, по словам Мелкумова, с каждым годом браконьеров становится все меньше и меньше.“В последние годы ситуация более или менее выровнялась. Увеличился завоз, не мало людей было задержано (за незаконную вырубку ели - прим.), были штрафные санкции. Информация распространяется и все меньше желающих на этот скользкий путь вступать. В этом году всего три случая задержания было в Гагрском районе. На самом деле рейды проводятся, на шлагбаумах дежурят и представители МВД, и лесного хозяйства, и экологи. Это ежегодная практика. И все меньше и меньше таких случаев происходит”, - отметил он.В Абхазии пока нет питомника по выращиванию хвойных пород. Несколько лет назад, по словам Мелкумова, поднимался вопрос о создании питомника.“Была собрана команда из экологов, специалистов лесного хозяйства. Подыскали место в районе Ажара, чтобы были все условия для успешного роста пихты. Все-таки это сложный проект для реализации. Первые плоды надо ждать только через 10-12 лет от момента закладки, потому что не так быстро деревья растут. Возможно, что-то не сложилось в закладке бюджета. Во всяком случае идея повисла в воздухе. Сейчас к нам обращались люди, которые хотят заняться этим в верховьях Чхалты, Ажары. Они должны определиться со своими возможностями, затем будем обсуждать агротехнические вопросы и все, что связано с этим процессом”, - добавил он.Восстановление лесовУченые Абхазии считают, что сегодня леса Абхазии в удручающем состоянии, и необходимо прекратить промышленно разрабатывать древесину.При этом, по мнению замначальника Управления лесного хозяйства, в республике заготавливают не такой большой объем, который может нанести серьезный урон экологии. К тому же, по его словам, леса способны к самовосстановлению.“Лес наш может самостоятельно восполняться при условий, что мы не будем ему мешать, то есть чересчур вмешиваться. И при условии, что после себя будем оставлять меньше мусора. Но все-таки мы небольшие объемы посадок ведем в тех местах, где лес так и не восстановился. Каждый год это несколько гектаров”, - добавил Мелкумов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/posrednik-melkumov-o-nezakonnoy-vyrubke-i-vosstanovlenii-lesov-abkhazii---1049535495.html

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