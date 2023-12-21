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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада. 21.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-21T16:40+0300
2023-12-21T16:40+0300
2023-12-21T16:40+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. В пятницу, 22 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью, утром и вечером, местами возможен дождь, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах дождь со снегом, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. В пятницу, 22 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью, утром и вечером, местами возможен дождь, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах дождь со снегом, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.