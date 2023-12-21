https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/taniya-o-gruzii-v-statuse-kandidata-chlena-es-osnovnaya-ikh-problema--reaktsiya-rossii--1049494745.html

Тания о Грузии в статусе кандидата члена ЕС: основная их проблема -реакция России

Тания о Грузии в статусе кандидата члена ЕС: основная их проблема -реакция России

Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания в эфире радио Sputnik прокомментировал решение ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в... 21.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-21T09:40+0300

2023-12-21T09:40+0300

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Такие обстоятельства: Тания о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС Такие обстоятельства: Тания о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС

Грузии нужно учитывать, что основная проблема ее - эта реакция России, сказал Кан в интервью радио."Исторически Россия рассматривает расширение любых западных институтов, включая ЕС, на территории бывших советских республик - как угрозу своим границам, то есть вступление Грузии в ЕС может дополнительно усугубить напряженность между Грузией и Россией", - сказал Тания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2023

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подкасты, такие обстоятельства, евросоюз, нато, россия, аудио