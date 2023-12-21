https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/taniya-o-gruzii-v-statuse-kandidata-chlena-es-osnovnaya-ikh-problema--reaktsiya-rossii--1049494745.html
Тания о Грузии в статусе кандидата члена ЕС: основная их проблема -реакция России
Тания о Грузии в статусе кандидата члена ЕС: основная их проблема -реакция России
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания в эфире радио Sputnik прокомментировал решение ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в... 21.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-21T09:40+0300
2023-12-21T09:40+0300
2023-12-21T10:34+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
евросоюз
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049494570_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_300f9c3b1b08a500898a65866a39496e.jpg
Такие обстоятельства: Тания о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС
Такие обстоятельства: Тания о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС
Грузии нужно учитывать, что основная проблема ее - эта реакция России, сказал Кан в интервью радио."Исторически Россия рассматривает расширение любых западных институтов, включая ЕС, на территории бывших советских республик - как угрозу своим границам, то есть вступление Грузии в ЕС может дополнительно усугубить напряженность между Грузией и Россией", - сказал Тания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049494570_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ab2867c08a2aff2e68497856ae5f9572.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, евросоюз, нато, россия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, евросоюз, нато, россия, аудио
Тания о Грузии в статусе кандидата члена ЕС: основная их проблема -реакция России
09:40 21.12.2023 (обновлено: 10:34 21.12.2023)
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания в эфире радио Sputnik прокомментировал решение ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в совете.
Грузии нужно учитывать, что основная проблема ее - эта реакция России, сказал Кан в интервью радио.
"Исторически Россия рассматривает расширение любых западных институтов, включая ЕС, на территории бывших советских республик - как угрозу своим границам, то есть вступление Грузии в ЕС может дополнительно усугубить напряженность между Грузией и Россией", - сказал Тания.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.