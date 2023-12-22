https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/apparaty-dlya-mayninga-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1049562812.html

Аппараты для майнинга изъяли на абхазо-российской границе

Аппараты для майнинга изъяли на абхазо-российской границе

Запрет на ввоз в Абхазию оборудования для добычи криптовалюты был запрещен и не раз продлевался, в последний раз - до 31 декабря 2023 года. 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T19:24+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Два аппарата для майнига криптовалюты изъяли абхазские таможенники на посту "Псоу". Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Правонарушителем оказался гражданин России - он пытался провезти запрещенное оборудование в картонных коробках. Аппараты обнаружили в ходе досмотра автомобиля Mitsubishi Outlander, за рулем которой был россиянин.Возбуждено дело об административном правонарушении.

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