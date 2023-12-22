https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/apparaty-dlya-mayninga-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1049562812.html
Аппараты для майнинга изъяли на абхазо-российской границе
Аппараты для майнинга изъяли на абхазо-российской границе
Запрет на ввоз в Абхазию оборудования для добычи криптовалюты был запрещен и не раз продлевался, в последний раз - до 31 декабря 2023 года. 22.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-22T19:24+0300
2023-12-22T19:24+0300
2023-12-22T19:24+0300
в абхазии
майнинг в абхазии
абхазия
таможня
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/16/1049561917_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a1d718cd32dff87c6f28ef78f621a5dc.jpg
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Два аппарата для майнига криптовалюты изъяли абхазские таможенники на посту "Псоу". Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Правонарушителем оказался гражданин России - он пытался провезти запрещенное оборудование в картонных коробках. Аппараты обнаружили в ходе досмотра автомобиля Mitsubishi Outlander, за рулем которой был россиянин.Возбуждено дело об административном правонарушении.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/16/1049561917_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_bf3642d6ddeb6cd4668a6ee4bbc89832.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
майнинг в абхазии, абхазия, таможня, новости
майнинг в абхазии, абхазия, таможня, новости
Аппараты для майнинга изъяли на абхазо-российской границе
Запрет на ввоз в Абхазию оборудования для добычи криптовалюты был запрещен и не раз продлевался, в последний раз - до 31 декабря 2023 года.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Два аппарата для майнига криптовалюты изъяли абхазские таможенники на посту "Псоу". Об этом сообщает пресс-служба ГТК.
Правонарушителем оказался гражданин России - он пытался провезти запрещенное оборудование в картонных коробках. Аппараты обнаружили в ходе досмотра автомобиля Mitsubishi Outlander, за рулем которой был россиянин.
Возбуждено дело об административном правонарушении.