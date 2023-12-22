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Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам науки, культуры и энергетики

Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам науки, культуры и энергетики

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил ряд почетных званий деятелям науки и культуры, а также работникам энергетической отрасли. Об... 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T20:05+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил ряд почетных званий деятелям науки и культуры, а также работникам энергетической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Звание "Заслуженный энергетик Республики Абхазия" было присвоено Нине Абухба, Нугзару Хашба и Мите Джопуа за многолетнюю и плодотворную работу в энергетической отрасли и высокий профессионализм.Доктору исторических наук, профессору кафедры истории России, директору Гуманитарного института СКФУ Марине Колесниковой за вклад в абхазоведение, укрепление российского-абхазских научных связей, подготовку высококвалифицированных научных кадров Абхазии было присвоено звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия".Почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" за многолетнюю трудовую деятельность и высокий профессионализм было присвоено директору Республиканского комитета профсоюза работников образования науки и учащейся молодежи "Дом культуры" Геннадию Пачалия.

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