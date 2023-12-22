https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/dom-moskvy-peredal-knigi-bibliotekam-ochamchyrskogo-i-galskogo-rayonov-1049566156.html

"Дом Москвы" передал книги библиотекам Очамчырского и Галского районов

"Дом Москвы" передал книги библиотекам Очамчырского и Галского районов

Поставка книг была организована благодаря финансовой поддержке правительства Москвы. 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T20:34+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме передал художественную литературу районным библиотекам Гала и Очамчыры. Об этом сообщает пресс-служба центра. По словам директора "Дома Москвы", это не первый случай сотрудничества центра с Очамчырским и Галским районами."В прошлом году были переданы книги двум очамчырским школьным библиотекам, а также была оказана помощь Очамчырской Центральной районной больнице в виде медоборудования индивидуального пользования. В 2023 году медоборудование индивидуального пользования было также передано и Центральной районной больнице Гала", - рассказал директор "Дома Москвы" Александр Бигвава.Бигвава добавил, что в этом году в центр поступило в два раза больше заявок, что говорит о важности программы. В основном, добавил он, в заявки были включены книги из школьной программы, произведения классиков золотого и серебряного веков, а также современная литература.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/minprosvescheniya-abkhazii-pristupilo-k-razdache-uchebnikov-dlya-8-9-klassov-1048075665.html

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