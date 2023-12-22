https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/glavnuyu-elku-strany-otkryli-na-ploschadi-svobody-v-sukhume-1049562711.html

Главную елку страны открыли на площади Свободы в Сухуме

Главную елку страны открыли на площади Свободы в Сухуме

На площади Свободы в Сухуме организована праздничная ярмарка, она будет работать все каникулы - вплоть до 15 января. 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T18:15+0300

2023-12-22T18:15+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Главную елку страны открыли на площади Свободы в Сухуме в пятницу, 22 декабря. "Хочу от всей души вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, мира. Для того, чтобы развиваться нам, в первую очередь, нужны мир и внутреннее взаимопонимание. Дай бог, чтобы 2024 год принес в каждую семью радость и счастье", - сказал Эшба. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом, в котором приняли участие представители абхазской эстрады и юные артисты. Все пространство вокруг символа Нового года украшено по-праздничному ярко и красочно. На площади Свободы оборудовали кинотеатр под открытым небом, где детям будут показывать новогодние сказки и мультфильмы, установили сцену для проведения праздничных выступлений различных творческих коллективов. Также, все праздничные дни у главной елки будет открыта новогодняя ярмарка - жители и гости столицы смогут приобрести там угощения и напитки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/obratnyy-otschet-do-prazdnika-kak-ukrashali-ploschad-svobody-k-novomu-godu-1049558194.html

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