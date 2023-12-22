https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/glavnuyu-elku-strany-otkryli-na-ploschadi-svobody-v-sukhume-1049562711.html
Главную елку страны открыли на площади Свободы в Сухуме
Главную елку страны открыли на площади Свободы в Сухуме
На площади Свободы в Сухуме организована праздничная ярмарка, она будет работать все каникулы - вплоть до 15 января. 22.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-22T18:15+0300
2023-12-22T18:15+0300
2023-12-22T18:15+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухум
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/16/1049563087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4ae7ebd2fc70ff3fdffa7f7bf2e65fc.jpg
СУХУМ, 22 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Главную елку страны открыли на площади Свободы в Сухуме в пятницу, 22 декабря. "Хочу от всей души вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, мира. Для того, чтобы развиваться нам, в первую очередь, нужны мир и внутреннее взаимопонимание. Дай бог, чтобы 2024 год принес в каждую семью радость и счастье", - сказал Эшба. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом, в котором приняли участие представители абхазской эстрады и юные артисты. Все пространство вокруг символа Нового года украшено по-праздничному ярко и красочно. На площади Свободы оборудовали кинотеатр под открытым небом, где детям будут показывать новогодние сказки и мультфильмы, установили сцену для проведения праздничных выступлений различных творческих коллективов. Также, все праздничные дни у главной елки будет открыта новогодняя ярмарка - жители и гости столицы смогут приобрести там угощения и напитки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/obratnyy-otschet-do-prazdnika-kak-ukrashali-ploschad-svobody-k-novomu-godu-1049558194.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/16/1049563087_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_031d1bf8770aa26f40032829237f8ad2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, сухум, новый год
абхазия, новости, сухум, новый год
Главную елку страны открыли на площади Свободы в Сухуме
На площади Свободы в Сухуме организована праздничная ярмарка, она будет работать все каникулы - вплоть до 15 января.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Главную елку страны открыли на площади Свободы в Сухуме в пятницу, 22 декабря.
С открытием главной елки горожан поздравил глава администрации столицы Беслан Эшба. Он пожелал жителям Сухума благополучия в новом году.
"Хочу от всей души вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, мира. Для того, чтобы развиваться нам, в первую очередь, нужны мир и внутреннее взаимопонимание. Дай бог, чтобы 2024 год принес в каждую семью радость и счастье", - сказал Эшба.
Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом, в котором приняли участие представители абхазской эстрады и юные артисты.
Все пространство вокруг символа Нового года украшено по-праздничному ярко и красочно. На площади Свободы оборудовали кинотеатр под открытым небом, где детям будут показывать новогодние сказки и мультфильмы, установили сцену для проведения праздничных выступлений различных творческих коллективов.
Также, все праздничные дни у главной елки будет открыта новогодняя ярмарка - жители и гости столицы смогут приобрести там угощения и напитки.