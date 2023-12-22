https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/mefedron-v-krupnom-razmere-izyat-u-zhitelya-ochamchyrskogo-rayona-1049566689.html

Мефедрон в крупном размере изъят у жителя Очамчырского района

Мефедрон в крупном размере изъят у жителя Очамчырского района

Машина, в салоне которой были найдены наркотики, была остановлена на посту ГАИ "Эшера". 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T21:16+0300

2023-12-22T21:16+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Наркотическое средство мефедрон в крупном размере было изъято у жителя села Пакуаш Очамчырского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Сообщается, что запрещенное вещество Джинджолия приобрел в селе Мгудзырхуа Гудаутского района путем тайной закладки.Возбуждено уголовное дело. По решению суда Эрик Джинджолия помещен под домашний арест.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/zapreschennye-veschestva-izyali-u-dvoikh-zhiteley-abkhazii-1049518175.html

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