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Мефедрон в крупном размере изъят у жителя Очамчырского района
Мефедрон в крупном размере изъят у жителя Очамчырского района
Машина, в салоне которой были найдены наркотики, была остановлена на посту ГАИ "Эшера". 22.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-22T21:16+0300
2023-12-22T21:16+0300
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Наркотическое средство мефедрон в крупном размере было изъято у жителя села Пакуаш Очамчырского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Сообщается, что запрещенное вещество Джинджолия приобрел в селе Мгудзырхуа Гудаутского района путем тайной закладки.Возбуждено уголовное дело. По решению суда Эрик Джинджолия помещен под домашний арест.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/zapreschennye-veschestva-izyali-u-dvoikh-zhiteley-abkhazii-1049518175.html
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абхазия, новости
Мефедрон в крупном размере изъят у жителя Очамчырского района
Машина, в салоне которой были найдены наркотики, была остановлена на посту ГАИ "Эшера".
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Наркотическое средство мефедрон в крупном размере было изъято у жителя села Пакуаш Очамчырского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Автомобиль Lexus, за рулем которого сидел 41-летний Эрик Джинджолия, была остановлена на посту ГАИ "Эшера". Наркотики были обнаружены в салоне.
Сообщается, что запрещенное вещество Джинджолия приобрел в селе Мгудзырхуа Гудаутского района путем тайной закладки.
Возбуждено уголовное дело. По решению суда Эрик Джинджолия помещен под домашний арест.