https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/minpros-abkhazii-i-vserossiyskiy-tsentr-smena-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-1049549840.html

Минпрос Абхазии и Всероссийский центр "Смена" подписали меморандум о сотрудничестве

Минпрос Абхазии и Всероссийский центр "Смена" подписали меморандум о сотрудничестве

На площадке международной выставки-форума "Россия" документ подписали министр просвещения Абхазии Инал Габлия и директор "Смены" Игорь Журавлев. 22.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Министерство просвещения Абхазии и Всероссийский детский центр "Смена" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте "Смены". Стороны планируют совместно разрабатывать образовательные программы, реализовывать международные образовательные, научно-исследовательские и научно-технические проекты."Смена" - профориентационный детский центр, основная территория которого расположена в районе Анапы. Он состоит из пяти детских лагерей "Лидер", "Профи", "Арт", "ПрофессиУМ" и "Наставник", которые одновременно могут принять до 1200 детей.Ежегодно в центре проходит 17 смен, на которые приезжают участники в возрасте от 11 до 17 лет из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/vazhnaya-missiya-predstavitelstvu-rossotrudnichestva-v-abkhazii-14-let-1049498938.html

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