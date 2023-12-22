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Минпрос Абхазии и Всероссийский центр "Смена" подписали меморандум о сотрудничестве
Минпрос Абхазии и Всероссийский центр "Смена" подписали меморандум о сотрудничестве
На площадке международной выставки-форума "Россия" документ подписали министр просвещения Абхазии Инал Габлия и директор "Смены" Игорь Журавлев. 22.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Министерство просвещения Абхазии и Всероссийский детский центр "Смена" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте "Смены". Стороны планируют совместно разрабатывать образовательные программы, реализовывать международные образовательные, научно-исследовательские и научно-технические проекты."Смена" - профориентационный детский центр, основная территория которого расположена в районе Анапы. Он состоит из пяти детских лагерей "Лидер", "Профи", "Арт", "ПрофессиУМ" и "Наставник", которые одновременно могут принять до 1200 детей.Ежегодно в центре проходит 17 смен, на которые приезжают участники в возрасте от 11 до 17 лет из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/vazhnaya-missiya-predstavitelstvu-rossotrudnichestva-v-abkhazii-14-let-1049498938.html
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Минпрос Абхазии и Всероссийский центр "Смена" подписали меморандум о сотрудничестве
10:14 22.12.2023 (обновлено: 10:55 22.12.2023)
На площадке международной выставки-форума "Россия" документ подписали министр просвещения Абхазии Инал Габлия и директор "Смены" Игорь Журавлев.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik
. Министерство просвещения Абхазии и Всероссийский детский центр "Смена" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается
на сайте "Смены".
Стороны планируют совместно разрабатывать образовательные программы, реализовывать международные образовательные, научно-исследовательские и научно-технические проекты.
"В 2023 году "Смена" приняла 19 детей из Абхазии, которые стали участниками наших авторских и партнерских образовательных программ. Для нас это очень важный шаг в развитии образовательного потенциала Центра и укреплении международного сотрудничества", - сказал директор центра Игорь Журавлев.
"Смена" - профориентационный детский центр, основная территория которого расположена в районе Анапы. Он состоит из пяти детских лагерей "Лидер", "Профи", "Арт", "ПрофессиУМ" и "Наставник", которые одновременно могут принять до 1200 детей.
Ежегодно в центре проходит 17 смен, на которые приезжают участники в возрасте от 11 до 17 лет из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.