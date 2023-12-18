https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/vazhnaya-missiya-predstavitelstvu-rossotrudnichestva-v-abkhazii-14-let-1049498938.html

Важная миссия: представительству Россотрудничества в Абхазии 14 лет

Важная миссия: представительству Россотрудничества в Абхазии 14 лет

Представительство Русского Дома в Абхазии впервые открылось в республике 18 декабря 2009 года. 18.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-18T19:13+0300

2023-12-18T19:13+0300

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В интервью Sputnik руководитель представительства рассказал о главной миссии Россотрудничества, задачах, планах развития и важных проектах.Sputnik.Главные задачиПо словам Дмитрия Федотова, главная миссия Россотрудничества заключается в продвижении культурного кода России в других странах, знакомстве местного населения с культурно-образовательными проектами.Так в Абхазии, по словам Федотова, регулярно проводятся тематические круглые столы, выявляющие проблемы, решить которые можно с помощью новых проектов.Межвузовское взаимодействиеОдна из главных программ Россотрудничетсва – это квотная кампания в российские вузы для абитуриентов из Абхазии. С каждым годом, пояснил Федотов, количество льготных мест в вузы увеличивается. В этом году было выделено 110 квот.Руководитель представительства считает, что квотная программа проходит успешно. Если в 2022 году на одно место претендовало 1,5 кандидата, то в 2023-м на некоторые специальности конкуренция составляет по 5-6 абитуриентов на место.Федотов отметил и тенденцию на рост популярности технических специальностей в 2023 году. Он добавил, что ранее наибольшую популярность имели творческие, гуманитарные и медицинские направления."С учетом того, что будут организовываться инвестиционные проекты, мы заинтересованы в том, чтобы в Абхазии было больше специалистов именно технического характера", - объяснил он.Возросший интерес к техническим специальностям Федотов связывает с запуском мобильного детского технопарка "Кванториум" в Абхазии. За десять дней преподаватели проекта провели более 600 мастер-классов в Гагре, Сухуме и Гале. Специалисты показали достижения в области науки и показали, как технические достижения можно использовать и в творчестве. Лекции прослушали более 1500 детей.По словам Дмитрия Федотова, квотная кампания формируется из потребностей республики. Кабинет министров Абхазии, который определяет, в каких специалистах нуждается страна. На основе этих требований Россотрудничество подает заявку в Министерство просвещения России, которое и принимает решение о выделении бюджетных мест.Планы на 2024 годРуководитель Россотрудничества отметил, что в 2024 году организация намерена активно работать не только в Сухуме, но и в других городах, а также в селах Абхазии. Он выразил надежду на то, что удастся реализовать "более ощутимые" проекты в поселках и деревнях.В планах у Россотрудничества открытие двух культурно-образовательных центров в Сухуме и Гале. Федотов рассказал, что организация также обладает финансовыми возможностями для поддержки проектов частных лиц или организаций посредством грантов."Есть линия общественно-гуманитарных мероприятий. Она направлена на то, чтобы финансировать неправительственные организации по месту пребывания. В основном это поддержка молодежи, для них выделяем ежегодно гранты. Они могут прийти к нам, мы эти гранты рассматриваем и потом, если они проходят нашу экспертизу и получают положительную оценку нашей комиссии, через год мы проекты реализуем", - объяснил он.Также в 2024 году Россотрудничество намерено запустить проект "Миссия Добро" совместно с Московским институтом культуры, продолжить конкурс для журналистов "Взгляд-2024", поддерживать молодежное направление, развивать сотрудничество с Росэнергоатомом и продолжать квотную кампанию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/vzaimnyy-interes-sidorenko-i-mizis-o-vozmozhnostyakh-postupleniya-v-rossiyskie-vuzy--1048922013.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/master-klassy-detskogo-tekhnoparka-kvantorium-otkrylis-v-abkhazii---1047816393.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/mezhdunarodnyy-forum-vremya-dobrykh-del-otkrylsya-v-sukhume-1049490453.html

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