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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 декабря

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодных атмосферных фронтов циклонов с северо-запада и юга и нестабильный фон пониженного... 22.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. В выходные дни, 23 и 24 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами дождь разной интенсивности, местами дождь с мокрым снегом, град. В горах - обильный снег.Атмосферное давление – пониженное, будет медленно расти.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, порывы до 15–20 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды 10-11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 3-4 балла.Относительная влажность воздух 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии