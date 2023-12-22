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Пятьдесят тонн абхазских мандаринов привезли сотрудники МЧС на Донбасс
Пятьдесят тонн абхазских мандаринов привезли сотрудники МЧС на Донбасс
Колонна МЧС Абхазии, возглавляемая Львом Квициния, выехала в новые регионы России утром 20 декабря. 22.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-22T16:59+0300
2023-12-22T16:59+0300
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставили гуманитарный груз в новые российские регионы. Об этом Sputnik рассказали в пресс-службе ведомства. Колонна с гуманитарным грузом отправилась в новые регионы России утром 20 декабря. Доставкой руководит спецпредставитель президента Лев Квициния. В рамках поездки запланированы встречи с главами субъектов, обсуждения вопросов их взаимодействия с Абхазией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/pomoch-blizhnemu-kak-abkhaziya-ne-ostavila-zhiteley-donbassa-v-bede-1049516520.html
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абхазия, мчс абхазии, донбасс, новости
абхазия, мчс абхазии, донбасс, новости
Пятьдесят тонн абхазских мандаринов привезли сотрудники МЧС на Донбасс
Колонна МЧС Абхазии, возглавляемая Львом Квициния, выехала в новые регионы России утром 20 декабря.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставили гуманитарный груз в новые российские регионы. Об этом Sputnik рассказали в пресс-службе ведомства.
Всего из Абхазии было вывезено 50 тонн цитрусов и бутилированной воды. 10 из них были отправлены в расположение интернациональной бригады "Пятнашка", в рядах которой есть много выходцев из республики.
Колонна с гуманитарным грузом отправилась в новые регионы России утром 20 декабря. Доставкой руководит спецпредставитель президента Лев Квициния. В рамках поездки запланированы встречи с главами субъектов, обсуждения вопросов их взаимодействия с Абхазией.