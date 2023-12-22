https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/stalo-izvestno-imya-pobeditelya-proekta-apsny-star--1049567171.html

Стало известно имя победителя проекта "Apsny Star"

Стало известно имя победителя проекта "Apsny Star"

Абхазский музыкальный проект стартовал в феврале 2023 года, главный приз для победителя - бесплатное обучение в "Гнесинке". 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T23:23+0300

2023-12-22T23:23+0300

2023-12-22T23:23+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/16/1049567008_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1f81bcc2482664f8734ef6814a8c954b.jpg

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Победители проекта "Apsny Star" определились на финальном концерте в Абхазской госфилармонии в пятницу, 22 декабря.В финал проекта также вышли Ираклий Джумутия, Миранда Мархолия и Самвел Миракян от команды Ильды Кучуберия. От команды Фаи Мархолия финалистами стали София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая. София Мяукина получила специальный приз от продюсера Тимура Квеквескири - право на съемку клипа. Миранда Мархолия получила в подарок запись песни от музыкального продюсера Анри Гумба, а Виктория Лабия сможет записать собственный альбом. Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. От агентства был подготовлен специальный приз - фотосессия от Наалы Авидзба. Он был вручен Софии Мяукиной. Приз от еще от одного партнера, мобильного оператора "Аквафон", достался Ираклию Джумутия - ему подарили макбук. Проект "Аpsny Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости