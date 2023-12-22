https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/zakon-o-dolzhnostnom-sootvetstvii-v-oplate-truda-v-gosorganakh-utratil-silu-1049552176.html

Закон о должностном соответствии в оплате труда в госорганах утратил силу

Закон о должностном соответствии в оплате труда в госорганах утратил силу

Заседание депутатов Народного Собрания Абхазии прошло в Сухуме в четверг, 22 декабря. 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T13:09+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в окончательном чтении признал утратившим силу закон "О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Республики Абхазия и органов местного самоуправления".Документ регулирует должностное соответствие в оплате труда руководителей законодательной, исполнительной и судебной власти, зарплаты депутатов, министров, глав городов и районов и их заместителей, начальников управлений, служб и инспекций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/finansovyy-vopros-kakie-popravki-prinyali-k-zakonu-o-zarplatakh-chinovnikov-1048958887.html

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