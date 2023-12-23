https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/chast-reysov-v-sochinskiy-aeroport-ushla-na-zapasnye-aerodromy-1049575763.html

Часть рейсов в Сочинский аэропорт ушла на запасные аэродромы

Часть рейсов в Сочинский аэропорт ушла на запасные аэродромы

На территории Сочи до 25 декабря ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег, подъем уровня воды в реках. 23.12.2023, Sputnik Абхазия

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сочи

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. 19 самолетов, летевших в Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за нелетных условий, сообщает пресс-служба аэропорта.Уточняется, что из-за того, что самолеты ушли на запасные аэродромы, их вылеты будут задержаны.На территории Сочи действует штормовое предупреждение - до вечера понедельника, 25 декабря, в городе ожидаются сильные ливни, ветер, мокрый снег, в горах - очень сильный снег. Зимние пляжи закрыты, проезд в горные районы на машинах без зимней резины ограничен, сотрудники МЧС следят за уровнем воды в реках.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/sevshiy-na-mel-u-anapy-korabl-snyali-s-melkovodya-1049567746.html

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