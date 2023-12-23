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Севший на мель у Анапы корабль сняли с мелководья
Севший на мель у Анапы корабль сняли с мелководья
Сильнейший шторм обрушился на черноморское побережье России в ночь с 26 на 27 ноября, сильнее всего пострадали Крым и Краснодарский край, затронула непогода и... 23.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-23T09:00+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Сухогруз Blue Shark, севший на мель в районе Анапы после сильного шторма в конце ноября был снят с мелководья, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.Корабль Blue Shark, плывший под флагом Белиза, ожидал погрузки ячменя для Египта в морском порту Тамань. Командование получило штормовое предупреждение и поставило судно на якорную стоянку, но сильнейшие ветер и волны сорвали его с якорей, из-за чего он начал дрейфовать в сторону берега, пока не сел на мель.На борту находился груз в размере 2,8 тысячи тонн ячменя и 21 человек экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта. Они не пострадали и были эвакуированы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/vilfand-rasskazal-o-prichinakh-anomalnogo-shtorma-v-chernom-more--1049247390.html
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анапа, краснодарский край, новости, черное море
анапа, краснодарский край, новости, черное море
Севший на мель у Анапы корабль сняли с мелководья
Сильнейший шторм обрушился на черноморское побережье России в ночь с 26 на 27 ноября, сильнее всего пострадали Крым и Краснодарский край, затронула непогода и Гагрский район Абхазии.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Сухогруз Blue Shark, севший на мель в районе Анапы после сильного шторма в конце ноября был снят с мелководья, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.
Операция по снятию корабля с мели началась 19 декабря. В нем были задействованы аварийно-спасательное судно "Спасатель Ильин", буксир "Николай Семенченко" и спасательный буксир "Меркурий".
Корабль Blue Shark, плывший под флагом Белиза, ожидал погрузки ячменя для Египта в морском порту Тамань. Командование получило штормовое предупреждение и поставило судно на якорную стоянку, но сильнейшие ветер и волны сорвали его с якорей, из-за чего он начал дрейфовать в сторону берега, пока не сел на мель
.
На борту находился груз в размере 2,8 тысячи тонн ячменя и 21 человек экипажа - граждане Сирии, Индии и Египта. Они не пострадали и были эвакуированы.