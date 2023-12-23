https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/podsobka-stroitelnogo-magazina-sgorela-v-sukhume-1049579404.html

Подсобка строительного магазина сгорела в Сухуме

Подсобка строительного магазина сгорела в Сухуме

Пожар возник в подсобном помещении строительного магазина по адресу улица Ардзинба, 157. 23.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-23T16:26+0300

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожар вспыхнул в подсобке строительного магазина в Сухуме в субботу, 23 декабря. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в МЧС Абхазии.Пожарным удалось локализовать возгорание. Подсобное помещение выгорело, остальная часть магазина не пострадала.Причины возгорания устанавливаются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/muzhchina-pogib-v-pozhare-v-sukhumskom-rayone-1049544210.html

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