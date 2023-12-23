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Подсобка строительного магазина сгорела в Сухуме
Подсобка строительного магазина сгорела в Сухуме
Пожар возник в подсобном помещении строительного магазина по адресу улица Ардзинба, 157. 23.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-23T16:26+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожар вспыхнул в подсобке строительного магазина в Сухуме в субботу, 23 декабря. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в МЧС Абхазии.Пожарным удалось локализовать возгорание. Подсобное помещение выгорело, остальная часть магазина не пострадала.Причины возгорания устанавливаются.
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Подсобка строительного магазина сгорела в Сухуме
Пожар возник в подсобном помещении строительного магазина по адресу улица Ардзинба, 157.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожар вспыхнул в подсобке строительного магазина в Сухуме в субботу, 23 декабря. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в МЧС Абхазии.
В 13:25 на место происшествия в район столичного рынка выехали два пожарных расчета и одно спасательное отделение.
Пожарным удалось локализовать возгорание. Подсобное помещение выгорело, остальная часть магазина не пострадала.
Причины возгорания устанавливаются.