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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/podsobka-stroitelnogo-magazina-sgorela-v-sukhume-1049579404.html
Подсобка строительного магазина сгорела в Сухуме
Подсобка строительного магазина сгорела в Сухуме
Пожар возник в подсобном помещении строительного магазина по адресу улица Ардзинба, 157. 23.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-23T16:26+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожар вспыхнул в подсобке строительного магазина в Сухуме в субботу, 23 декабря. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в МЧС Абхазии.Пожарным удалось локализовать возгорание. Подсобное помещение выгорело, остальная часть магазина не пострадала.Причины возгорания устанавливаются.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/muzhchina-pogib-v-pozhare-v-sukhumskom-rayone-1049544210.html
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абхазия, новости, мчс абхазии, пожар
абхазия, новости, мчс абхазии, пожар

Подсобка строительного магазина сгорела в Сухуме

16:26 23.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Пожарный отряд
Пожарный отряд - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пожар возник в подсобном помещении строительного магазина по адресу улица Ардзинба, 157.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожар вспыхнул в подсобке строительного магазина в Сухуме в субботу, 23 декабря. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в МЧС Абхазии.
В 13:25 на место происшествия в район столичного рынка выехали два пожарных расчета и одно спасательное отделение.
Пожарным удалось локализовать возгорание. Подсобное помещение выгорело, остальная часть магазина не пострадала.
Причины возгорания устанавливаются.
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