https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/prednovogodnyaya-yarmarka-otkrylas-na-kulturno-delovoy-platforme-guma-1049580768.html

Предновогодняя ярмарка прошла на культурно-деловой платформе “Гума”

Предновогодняя ярмарка прошла на культурно-деловой платформе “Гума”

В ярмарке участвуют 27 местных мастеров и фермеров, которые представляют покупателям свою продукцию. Основной акцент сделан на ручные поделки, связанные с... 23.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-23T20:37+0300

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Предновогодняя ярмарка прошла на культурно-деловой платформе "Гума” в Сухуме в субботу, 23 декабря.“Это люди с самой разнообразной продукцией, но основной акцент сделан на рукоделие и поделки, связанные с Новым годом. Это предметы интерьера, елочные игрушки и так далее. Также есть фермерская продукция”, - рассказала Возба.По ее словам, эта ярмарка отличается от прошлогодней “волшебной фотозоной, которая доступна всем участникам и гостям”.“Сегодня мы плотно расположились вокруг елки. Несмотря на погоду, атмосфера на ярмарке царит праздничная, достаточно много людей посещают нас. Людям интересно, они приходят, выбирают подарки. Но самое важное для нас - показать продукцию местных производителей”, - подчеркнула Хибла Возба.Предновогодние ярмарки также пройдут на культурно-деловой площадке “Гума” 24 и 29 декабря. Как отметила Возба, 24 декабря на культурно-деловой платформе “Гума” также состоится мастер-класс по старинным абхазским танцам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/glavnuyu-elku-strany-otkryli-na-ploschadi-svobody-v-sukhume-1049562711.html

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