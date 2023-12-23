https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-perekhvatili-36-ukrainskikh-dronov-1049579186.html

Средства ПВО России за сутки перехватили 36 украинских дронов

Средства ПВО России за сутки перехватили 36 украинских дронов

Всего с начала проведения специальной военной операции 24 февраля 2022 года было уничтожено почти десять тысяч украинских беспилотников. 23.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-23T19:41+0300

2023-12-23T19:41+0300

2023-12-23T20:01+0300

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили 36 украинских дронов в Харьковской и Херсонской областях, ЛНР и ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России поражены живая сила и военная техника в 110 районах. На Купянском направлении за сутки было поражено до 15 украинских военных, два автомобиля, гаубица Д-30, на Краснолиманском направлении - до 150 солдат ВСУ, танк, два бронетранспортера, орудие Д-30.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки отбили 11 атак, противник потерял до 200 человек, четыре танка, боевую машину пехоты "Bradley", три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab", две гаубицы "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком направлении российские войска отразили три атаки противника, Киев потерял до 65 солдат, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", две гаубицы Д-30.На Запорожском направлении потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и пять автомобилей, на Херсонском направлении - до 100 бойцов, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/pochti-40-udarov-nanesli-vs-rossii-po-ukrainskim-voennym-obektam-za-nedelyu-1049562083.html

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