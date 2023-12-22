https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/pochti-40-udarov-nanesli-vs-rossii-po-ukrainskim-voennym-obektam-za-nedelyu-1049562083.html

Почти 40 ударов нанесли ВС России по украинским военным объектам за неделю

Почти 40 ударов нанесли ВС России по украинским военным объектам за неделю

Удары наносились по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских... 22.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-22T18:00+0300

2023-12-22T18:00+0300

2023-12-22T18:00+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. В период с 16 по 22 декабря российские войска нанесли 39 групповых высокоточных ударов по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.Также за это время средства ПВО России сбили четыре украинских самолета - два МиГ-29, один Су-27 и один Су-25, два вертолета Ми-24 и один Ми-8, перехватили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", три управляемых авиационных бомбы JDAM, 259 дронов.За указанный период, сообщает ведомство, на Купянском направлении было отражено 53 атаки противника, уничтожено более 355 солдат ВСУ, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.На Красно-Лиманском направлении за неделю было отбито 13 атак штурмовых групп ВСУ. Киев потерял до 1155 бойцов убитыми и раненными, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии. На Донецком направлении было отражено 43 атаки.ВСУ потеряли более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковую установку HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии, на Южно-Донецком направлении - более 670 солдат, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. На Запорожском направлении потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.На Херсонском направлении были пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра, поражены до 510 украинских военных, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/putin-my-ot-tseley-spetsialnoy-voennoy-operatsii-otkazyvatsya-ne-sobiraemsya-1049517526.html

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