Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/pochti-40-udarov-nanesli-vs-rossii-po-ukrainskim-voennym-obektam-za-nedelyu-1049562083.html
Почти 40 ударов нанесли ВС России по украинским военным объектам за неделю
Почти 40 ударов нанесли ВС России по украинским военным объектам за неделю
Удары наносились по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских... 22.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-22T18:00+0300
2023-12-22T18:00+0300
министерство обороны рф
военная спецоперация рф в донбассе
донбасс
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049493722_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af688199db1b42781377196132f8e9e2.jpg
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. В период с 16 по 22 декабря российские войска нанесли 39 групповых высокоточных ударов по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.Также за это время средства ПВО России сбили четыре украинских самолета - два МиГ-29, один Су-27 и один Су-25, два вертолета Ми-24 и один Ми-8, перехватили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", три управляемых авиационных бомбы JDAM, 259 дронов.За указанный период, сообщает ведомство, на Купянском направлении было отражено 53 атаки противника, уничтожено более 355 солдат ВСУ, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.На Красно-Лиманском направлении за неделю было отбито 13 атак штурмовых групп ВСУ. Киев потерял до 1155 бойцов убитыми и раненными, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии. На Донецком направлении было отражено 43 атаки.ВСУ потеряли более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковую установку HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии, на Южно-Донецком направлении - более 670 солдат, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. На Запорожском направлении потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.На Херсонском направлении были пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра, поражены до 510 украинских военных, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/gerasimov-nazval-otrazhenie-kontrnastupleniya-vsu-glavnoy-zadachey-goda-1049541488.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/putin-my-ot-tseley-spetsialnoy-voennoy-operatsii-otkazyvatsya-ne-sobiraemsya-1049517526.html
донбасс
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049493722_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_a62258b5c4429ed7eeec316f110b5e8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство обороны рф, донбасс, новости, россия, украина
министерство обороны рф, донбасс, новости, россия, украина

Почти 40 ударов нанесли ВС России по украинским военным объектам за неделю

18:00 22.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Удары наносились по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, центрам подготовки и применения беспилотников, и другим объектами.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. В период с 16 по 22 декабря российские войска нанесли 39 групповых высокоточных ударов по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Были поражены пункты управления и размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников, базы горючего, места хранения боеприпасов и другие объекты.
Также за это время средства ПВО России сбили четыре украинских самолета - два МиГ-29, один Су-27 и один Су-25, два вертолета Ми-24 и один Ми-8, перехватили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", три управляемых авиационных бомбы JDAM, 259 дронов.
За указанный период, сообщает ведомство, на Купянском направлении было отражено 53 атаки противника, уничтожено более 355 солдат ВСУ, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.
На Красно-Лиманском направлении за неделю было отбито 13 атак штурмовых групп ВСУ. Киев потерял до 1155 бойцов убитыми и раненными, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года
Вчера, 15:10
На Донецком направлении было отражено 43 атаки.ВСУ потеряли более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковую установку HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии, на Южно-Донецком направлении - более 670 солдат, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.
На Запорожском направлении потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.
На Херсонском направлении были пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра, поражены до 510 украинских военных, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Путин: мы от целей специальной военной операции отказываться не собираемся
19 декабря, 17:31
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0