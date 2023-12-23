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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/v-sues-rasskazali-kogda-vosstanovyat-podachu-elektrichestva-v-tsentre-sukhuma-1049577838.html
В СУЭС рассказали, когда восстановят подачу электричества в центре Сухума
В СУЭС рассказали, когда восстановят подачу электричества в центре Сухума
Повреждение кабеля в районе Турбазы произошло вчера ночью, без электричества осталась центральная часть столицы - район военной прокуратуры, улицы Воронова и... 23.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-23T14:35+0300
2023-12-23T14:35+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Подача электричества в центральной части Сухума будет восстановлена в течение двух с половиной часов, рассказал корреспонденту Sputnik исполняющий обязанности главы СУЭС главы Тенгиз Блабба. Параллельно энергетики ведут работы на подстанции “НИИЭПиТ”, где устанавливают новый 16-мегаваттный трансформатор. По словам Блабба, его подключат аварийно.“Мы должны были поэтапно ввести этот трансформатор. Но сегодня сложилась безвыходное положение. Аварийно вводим трансформатор, чтобы снять часть нагрузки в центральной части города, так как все поломки происходят из-за перегрузов”, - рассказал он. На время переключения на новый трансформатор ожидаются кратковременные отключения света в центральной части столицы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/problemy-energetiki-obsudili-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-1049517104.html
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абхазия, новости, сухум
абхазия, новости, сухум

В СУЭС рассказали, когда восстановят подачу электричества в центре Сухума

14:35 23.12.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключение света
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Повреждение кабеля в районе Турбазы произошло вчера ночью, без электричества осталась центральная часть столицы - район военной прокуратуры, улицы Воронова и Когония, набережная Махаджиров.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Подача электричества в центральной части Сухума будет восстановлена в течение двух с половиной часов, рассказал корреспонденту Sputnik исполняющий обязанности главы СУЭС главы Тенгиз Блабба.
“Поломка произошла вчера ночью на Турбазе. Мы сегодня нашли поломку, испытали кабель. Необходимо установить две муфты. Это займет примерно два с половиной часа”, - пояснил он.
Параллельно энергетики ведут работы на подстанции “НИИЭПиТ”, где устанавливают новый 16-мегаваттный трансформатор. По словам Блабба, его подключат аварийно.
“Мы должны были поэтапно ввести этот трансформатор. Но сегодня сложилась безвыходное положение. Аварийно вводим трансформатор, чтобы снять часть нагрузки в центральной части города, так как все поломки происходят из-за перегрузов”, - рассказал он.
На время переключения на новый трансформатор ожидаются кратковременные отключения света в центральной части столицы.
Проблемы энергетики обсудили в Общественной палате Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2023
Энергетическая отрасль Абхазии
Проблемы энергетики обсудили в Общественной палате Абхазии
19 декабря, 17:21
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