https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/v-sues-rasskazali-kogda-vosstanovyat-podachu-elektrichestva-v-tsentre-sukhuma-1049577838.html

В СУЭС рассказали, когда восстановят подачу электричества в центре Сухума

В СУЭС рассказали, когда восстановят подачу электричества в центре Сухума

Повреждение кабеля в районе Турбазы произошло вчера ночью, без электричества осталась центральная часть столицы - район военной прокуратуры, улицы Воронова и... 23.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-23T14:35+0300

2023-12-23T14:35+0300

2023-12-23T14:35+0300

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Подача электричества в центральной части Сухума будет восстановлена в течение двух с половиной часов, рассказал корреспонденту Sputnik исполняющий обязанности главы СУЭС главы Тенгиз Блабба. Параллельно энергетики ведут работы на подстанции “НИИЭПиТ”, где устанавливают новый 16-мегаваттный трансформатор. По словам Блабба, его подключат аварийно.“Мы должны были поэтапно ввести этот трансформатор. Но сегодня сложилась безвыходное положение. Аварийно вводим трансформатор, чтобы снять часть нагрузки в центральной части города, так как все поломки происходят из-за перегрузов”, - рассказал он. На время переключения на новый трансформатор ожидаются кратковременные отключения света в центральной части столицы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/problemy-energetiki-obsudili-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-1049517104.html

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