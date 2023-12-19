https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/problemy-energetiki-obsudili-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-1049517104.html

Проблемы энергетики обсудили в Общественной палате Абхазии

Проблемы энергетики обсудили в Общественной палате Абхазии

В Общественной палате Абхазии состоялось заседание, посвященное проблемам энергетической отрасли республики. 19.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-19T17:21+0300

2023-12-19T17:21+0300

2023-12-19T17:21+0300

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На встрече была дана оценка текущему состоянию энергетики и перспективам ее улучшения.В обсуждении приняли участие руководитель администрации президента Абесалом Кварчия, депутаты Парламента, глава администрации Сухума Беслан Эшба, гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия и экс-руководители предприятия Аслан Басария и Резо Зантария.Бадрак Авидзба, SputnikПроблемы энергетикиВ начале заседания председатель парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, бывший руководитель "Черноморэнерго" Резо Зантария отметил, что для того, чтобы находить пути решения энергетических проблем, необходимо понимать, когда начался кризис в этой отрасли.По его словам, кризис в энергетике начался с того момента, как появился дефицит электроэнергии в стране. В настоящее время сложности только усугубляются.Он убежден, что без реформирования отрасли выйти из кризиса не удастся, и сделать это нужно на законодательном уровне. "Ведь главное - построить энергосистему. Сегодня у нас нет энергосистемы, сегодня у нас только высоковольтные электрические сети. Цель – построить энергосистему со своей генерацией, со своим системным оператором, который будет управлять на равных условиях с сопредельными странами", - подчеркнул Зантария.В продолжение заседания выступил нынешний глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия, который рассказал о состоянии энергетики. Он заметил, что дефицит потребления электричества в Абхазии составляет порядка миллиарда кВт·ч. При экономичном расходовании и наличии платежной дисциплины, в год Абхазия потребляла бы 1,7-1,8 миллиарда кВт·ч в год."Такой уровень потребления у нас, в первую очередь, из-за халатного отношения к нашему главному ресурсу – энергоносителю, альтернативы которому у нас в стране не существует. Все мы завязаны на электроэнергии, но когда люди не платят за нее, то они, естественно, относятся к этому ресурсу небрежно", – сказал он.Говоря о повышении тарифа на электроэнергию, Джинджолия отметил, что эти средства частично перекроют потребности предприятия, позволят поддерживать его на определенном уровне и заложить небольшое развитие. Он также поддержал мысль о необходимости глубокого реформирования отрасли."Очень большое количество заявок поступает на подключение, это, в первую очередь Гагра, Пицунда, Гудаута. Но подключать мы их не можем в силу того, что нет мощностей. Выдавать техническое условие человеку и при этом не обеспечивать его в дальнейшем этими мощностями – это неправильно", - заявил Джинджолия.Что касается оплаты за потребленную электроэнергию он отметил, что если с юридическими лица "сносная ситуация", то с физическими лицами ситуация катастрофическая. При этом Джинджолия добавил, что этом году Абхазия потребила на 300 миллионов кВт·ч меньше, чем в прошлом. Этому способствовали новые приборы учета и работа с населением, добавил он."Эта работа намечена и на следующий год, еще 30 тысяч приборов учета будет установлено в Абхазии. Я думаю это еще даст порядка 200 миллионов кВт·ч экономии к концу следующего года, мы очень на это надеемся", - сказал глава "Черноморэнерго".Перспективы энергетикиВ продолжение встречи экс-руководитель предприятия Аслан Басария заметил, что любая энергетика работает по законам физики и по стандартным правилам, соответственно, всем понятно, что и как реализовывать в техническом плане.Басария отметил, что принятый закон об энергоотрасли не ограничивает возможность привлечения инвестиций в рамках строительства новых гидроэлектростанций или электростанций любого типа."Основной спор и диспут в обществе будет вызывать именно вопрос привлечения инвестиций, то есть разгосударствления, и то, что мы энергетическую отрасль оставляем в лоне государства. Что касается текущих вопросов, то процесс установления приборов учета очень важен. Я думаю, что каждый из руководителей старается форсировать этот процесс, потому что если не контролируешь сеть, то начинаются проблемы", - говорит он.Заместитель министра экономики Теймураз Миквабия, в свою очередь, напомнил, что на протяжении нескольких лет в республике ведется значительная работа, направленная на вывод энергетической отрасли из кризиса. В том числе, это касается вопросов генерации."В прошлом году велась работа с российским проектировочным институтом по разработке генеральной схемы газификации. Основной задачей этой работы была замена одного источника энергии на другой, для того чтобы снизить нагрузки на нашу энергетическую отрасль. Была утверждена генеральная схема газификации", - сказал замминистра, отметив, что эти мероприятия предполагают значительные объемы финансирования.В следующем году в республике будут установлены 33 тысячи приборов учета, всего по программе будет установлено 86 тысяч счетчиков.Депутат Парламента Беслан Халваш рассказал, что Народное Собрание рассматривает возможность увеличить размер дотаций "Черноморэнерго" до 250 миллионов рублей."Принимая бюджет на 2023 год, понимая необходимость, мы установили дотацию "Черноморэнерго" в 200 миллионов рублей для приобретения приборов учета", - подчеркнул он. Так, в проекте бюджета на 2024 год заложена сумма дотаций в размере 150 миллионов, отметил депутат."Мы, понимая недостаточность этих средств, выходим с инициативой увеличить дотацию еще 100 миллионов рублей. Я очень надеюсь, что коллеги поддержат, и размер дотаций "Черноморэнерго" мы установим в размере 250 миллионов", - сказал Халваш.Во время обсуждения проблем энергетики участники заседания высказывали различные мнения и предлагали возможные пути выхода из кризиса.

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