https://sputnik-abkhazia.ru/20231223/yubileynyy-konkurs-fotozhurnalistiki-imeni-andreya-stenina-startoval-v-moskve-1049576730.html

Юбилейный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве

Юбилейный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина стартовал в Москве

Конкурс учрежден в память о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. 23.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-23T13:24+0300

2023-12-23T13:24+0300

2023-12-23T13:24+0300

новости

андрей стенин

фотоконкурс андрея стенина

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. В Москве начался прием работ на десятый Международный конкурс для молодых фотопрофессионалов памяти Андрея Стенина."За десять лет конкурс стал по-настоящему многонациональной площадкой для молодых талантливых фотографов, кто не боится рисковать, искать новые ракурсы и выражать свое мнение ярко и непредвзято. Конкурс Стенина – это без преувеличения событие в международной фотоафише: его ждут, о нем спорят, им гордятся", - сказала куратор конкурса Оксана Олейник.Прием заявок будет открыт до 15 марта включительно, призовой фонд составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель гран при получит 700 тысяч рублей.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.С каждым годом география конкурса растет. В этом году члены жюри отсмотрели около трех тысяч фотографий, сделанных участниками из 50 стран. В том числе в шорт-лист впервые попали работы из Бурунди, Бахрейна и Боснии и Герцеговины.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).

https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/1048686344.html

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новости, андрей стенин, фотоконкурс андрея стенина