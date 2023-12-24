https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatralnye-postanovki-i-novyy-god-1049591981.html
Культурная афиша Абхазии: театральные постановки и Новый год
Культурная афиша Абхазии: театральные постановки и Новый год
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 24.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-24T16:30+0300
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О том, какие культурные мероприятия пройдут в республике с 25 по 31 декабря, читайте в материале Sputnik.SputnikВ ЦВЗ Сухума продолжится выставка в рамках конкурса “Лучший художник года”. Она продлится 28 декабря. В Абхазской государственной филармонии 25 декабря в 18:00 пройдет отчетный концерт Госансамбля народной песни и танца Абхазии. 27 декабря в 18:00 - новогодний концерт “В лесу родилась елочка”. 25 декабря в 17:00 в Галском Доме культуры состоится концерт группы “Бис-Квит”. С 25 по 30 декабря в 12:00 и 14:00 в Абхазском Государственном драмтеатре имени Самсона Чанба будут показывать детский новогодний спектакль “Снегурочка” режиссера Мадины Аргун. Актеры Абхазского молодежного театра в районах Абхазии покажут новогодний спектакль:В Русском драматическом театре имени Искандера с 27 по 30 декабря в 12:00 и 15:00 покажут детский спектакль “Путешествие в Новый год”. 29 декабря в 11:00 на культурно-деловой платформе “Гума” откроется новогодняя ярмарка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/plan-novogodnikh-meropriyatiy-v-sukhume-1049387462.html
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Культурная афиша Абхазии: театральные постановки и Новый год
16:30 24.12.2023 (обновлено: 17:19 24.12.2023)
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок.
О том, какие культурные мероприятия пройдут в республике с 25 по 31 декабря, читайте в материале Sputnik.
В ЦВЗ Сухума продолжится выставка в рамках конкурса “Лучший художник года”. Она продлится 28 декабря.
В Абхазской государственной филармонии 25 декабря в 18:00 пройдет отчетный концерт Госансамбля народной песни и танца Абхазии.
27 декабря в 18:00 - новогодний концерт “В лесу родилась елочка”.
25 декабря в 17:00 в Галском Доме культуры состоится концерт группы “Бис-Квит”.
С 25 по 30 декабря в 12:00 и 14:00 в Абхазском Государственном драмтеатре имени Самсона Чанба будут показывать детский новогодний спектакль “Снегурочка” режиссера Мадины Аргун.
Актеры Абхазского молодежного театра в районах Абхазии покажут новогодний спектакль:
25 декабря - в поселке Бзыбь
27 декабря - в Сухумской школе № 5
28 декабря - в Абхазском Государственном драматическом театре
29 декабря - в Ткуарчале.
В Русском драматическом театре имени Искандера с 27 по 30 декабря в 12:00 и 15:00 покажут детский спектакль “Путешествие в Новый год”.
29 декабря в 11:00 на культурно-деловой платформе “Гума” откроется новогодняя ярмарка.