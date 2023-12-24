https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/pervyy-iz-abkhazov-kak-vladislav-ardzinba-vozglavil-verkhovnyy-sovet-abkhazii-1049582215.html

Первый из абхазов: как Владислав Ардзинба возглавил Верховный Совет Абхазии

Первый из абхазов: как Владислав Ардзинба возглавил Верховный Совет Абхазии

Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазской АССР 24 декабря 1990 года. 24.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-24T13:45+0300

2023-12-24T13:45+0300

2023-12-24T14:20+0300

история

в абхазии

владислав ардзинба

абхазия

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О том, как Владислав Ардзинба стал председателем Верховного Совета Абхазской АССР, почему грузинские депутаты не стали этому препятствовать и "промолчали", какие личностные качества выделили его соратники, читайте в материале Sputnik.Усиление ПарламентаВладислав Ардзинба сыграл огромную роль в истории Абхазии, и период, когда он был избран председателем Верховного Совета Абхазской АССР, был довольно напряженным, так как уже было известно о планах Грузии выйти из состава Советского Союза, – рассказывала в одно из интервью радио Sputnik общественный и политический деятель Нателла Акаба.Нателла Акаба и на тот момент будущий президент Абхазии Владислав Ардзинба были знакомы еще задолго до тех событий. Познакомились они во время учебы в Институте востоковедения Академии наук СССР, педагоги которого, по словам Акаба, отзывались хорошо об Ардзинба и характеризовали его как умного, незаурядного человека.Акаба призналась, что обрадовалась тому, что Ардзинба в декабре 1990 года стал председателем Верховного Совета Абхазской АССР. Она также поделилась воспоминаниями о его выступлении на сессии Народных депутатов СССР.Раскол среди депутатов особенно начался после принятия нового абхазского флага и герба, что возмутило грузинских депутатов. Они демонстративно покинули здание Парламента и проводили свои заседания в другом месте. Акаба показалось это странным, так как по закону автономные государства имели право на государственные атрибуты.Личные качества Владислава Ардзинба, уверена Акаба, помогли абхазским депутатам преодолеть все трудности, с которыми они в тот период сталкивались."Я очень хорошо помню, что Владислав Григорьевич всегда занимал твердую позицию. В день, когда началась война, мы ждали предложения о построении равносубъектной федерации, разработанные Тарасом Мироновичем Шамба. До этого мы вели с грузинами переговоры, но они отказались от этого. И в тот день мы должны были обсудить и принять такой проект, но, к сожалению, началась война. Ардзинба дал нам всем указания незамедлительно уезжать в Гудауту", – рассказала она.В течение всей войны важные решения Ардзинба никогда не принимал самостоятельно и обсуждал их с коллегами, что объединяло людей, добавила Акаба.ЕдиногласноМинистр торговли и депутат Верховного Совета Абхазской АССР той поры Лили Бганба рассказывала предысторию событий тридцатилетней давности (Лили Бганба ушла из жизни в марте этого года - прим.).Тогдашний руководитель Коммунистической партии Борис Адлейба и секретарь партии Рафет Бутба, зная умения и качества Ардзинба, предложили ему вернуться в Абхазию из Москвы, где он тогда работал. Ардзинба согласился, в 1989 году он был избран депутатом Верховного Совета Абхазской АССР.Спустя год его кандидатуру выдвинули на пост председателя. Бганба рассказала, что голосование по вопросу избрания председателя проходило в открытом формате, и никто не проголосовал против Ардзинба."Будет неправдой, если я скажу, что грузинские депутаты хотели видеть Ардзинба на этой должности, но так как голосование было открытым, никто не смог отклонить его кандидатуру", – вспоминала Бганба. На предварительных обсуждениях кандидатуры на пост председателя грузинские депутаты также не выражали свой протест, больше слушали и молчали.Владислав Ардзинба – ученый и политик, который определил судьбу современной Абхазии. Он возглавил республику в один из самых сложных периодов истории Абхазии и стал основателем государственности современной Абхазии.В 1989 году Владислава Ардзинба избрали народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР, где он провел огромную работу, направленную на повышение статуса автономных республик. В годы Отечественной войны народа Абхазии Владислав Ардзинба стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу, в которой народ Абхазии одержал победу. 26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года его всенародно избрали на второй президентский срок.Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191213/-Istoriya-narodnoy-borby-o-roli-dvizheniya-Aidgylara-dlya-Abkhazii--1025961447.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190723/evolyuciya-flaga-1024536509.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/pervyy-prezident-i-lider-natsii-vladislav-ardzinba-1039082698.html

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