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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 24.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-24T17:25+0300
2023-12-24T17:25+0300
2023-12-24T17:41+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В понедельник, 25 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами дождь с мокрым снегом. В горах обильный снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем от +0°С до +5°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 декабря
17:25 24.12.2023 (обновлено: 17:41 24.12.2023)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В понедельник, 25 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами дождь с мокрым снегом. В горах обильный снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем от +0°С до +5°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.