https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-25-dekabrya-1049592334.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 25 декабря

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 24.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-24T17:25+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В понедельник, 25 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами дождь с мокрым снегом. В горах обильный снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +2°С, днем от +0°С до +5°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии