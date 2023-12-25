https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/abkhazskie-energetiki-prodolzhili-ustranyat-posledstviya-nepogody-1049602406.html

Абхазские энергетики продолжили устранять последствия непогоды

Абхазские энергетики продолжили устранять последствия непогоды

Из-за сильного ветра с дождем и снегом в ночь с 23 на 24 декабря без света остались многие жители Абхазии. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Абхазские энергетики продолжили работу по ликвидации последствий стихии, сообщает "Черноморэнерго". Работы ведутся в в Гудаутском, Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районах, а также в Сухуме, продолжается прием заявок населения о повреждениях в распредсетях 0,4 кВ.В Гудаутском районе работы ведутся на подстанции "Лыхны", фидерах "Лыхны" и "Хипста", в Гагрском районе – на подстанции "Гячрыпш", фидерах "Новая Гагра", "Гячрыпш" и "Цандрыпш". В Сухуме было найдено повреждение на фидере "Посольство", в районе Турбазы идет строительство новой воздушной линии взамен поврежденной, на улице Эмухвари протягивают новую кабельную линию. В Гулрыпшском районе продолжаются работы на фидерах "8", "9" и "Пшап" подстанции "Дранда", "12" ПС "Агудзера" и "Цветочное хозяйство" ПС "Уарча".В Очамчырском районе ликвидируют последствия непогоды на фидерах "Полигон" подстанции "Очамчыра-тяга", "Тамыш" и "Кындыг" на подстанции "Адзюбжа", "Меркула" и "Члоу" на подстанции "Мыку".Электросети Ткуарчалского и Галского районов функционируют в штатном режиме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231224/nepogoda-nanesla-uscherb-v-neskolkikh-rayonakh-abkhazii-1049590724.html

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