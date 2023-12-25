https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/kristina-ozgan-rasskazala-o-situatsii-na-toplivnom-rynke-abkhazii-1049619673.html

Кристина Озган рассказала о ситуации на топливном рынке Абхазии

Кристина Озган рассказала о ситуации на топливном рынке Абхазии

На данный момент, остатки бензина в республике составляют порядка восьми тысяч тонн, дизельного топлива - порядка 1,5 тысячи тонн. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T22:23+0300

2023-12-25T22:23+0300

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik. Министр экономики Абхазии Кристина Озган в интервью радио Sputnik рассказала о ситуации на топливном рынке республики и стоит о том, ли ждать дефицита бензина.Министр отметила, что существует много поставщиков топлива в Абхазию, которые заключили контракты с различными компаниями и осуществляют экспорт нефтепродуктов в республику."На данный момент, постановление ограничивает эту норму, и предусматривает, что в адрес Республики Абхазия и Южной Осетии топливо может экспортироваться компанией "Роснефть" и ее дочерними структурами. Здесь возникает два обстоятельства. Первое, то, что беспокоит участников нашего топливного рынка, это ограничение их деятельности", - сказала Озган.При этом она добавила, что поставщики могут иметь возможность напрямую заключить контракт с компанией "Роснефть" и обеспечивать поставки нефтепродуктов в республику."Надо понимать, что наши поставщики, чтобы поддерживать необходимый запас топлива, оплатили объем нефтепродукта, который, фактически, в данный момент должен отгружаться и пересекать границу. В связи с выходом данного постановления, они ограничены в возможности завезти топливо в Абхазию", - заметила она."Для того, чтобы урегулировать этот вопрос, министерство экономики ведет рабочие консультации с соответствующими органами России. Ведомство направило соответствующую информацию о всех поставщиках, по заключенным контрактам и по срокам отгрузки, именно по тем контрактам, которые оплачены. Мы ожидаем, что в этом вопросе мы найдем определенное решение", – сказала Озган.Она также сообщила, что министерство экономики мониторит ситуацию, проверяет наличие необходимых остатков нефтепродуктов, которые обеспечили бы бесперебойное снабжение потребителей."Поэтому еще в начале ноября мы отправили соответствующие запросы в компании, чтобы они имели в наличии необходимые остатки. На данный момент остатки бензина в республике составляют порядка восьми тысяч тонн, дизельного топлива - порядка 1,5 тысяч тонн. Мы прогнозируем, что не допустим дефицита", - подчеркнула Озган.Сейчас министерство отрабатывает возможность регулирования поставок по оплаченным контрактам и по заключению новых контрактов, для того, чтобы не допустить дефицита топлива в дальнейшем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/zapret-na-vyvoz-topliva-iz-rf-razbor-posledstviy-dlya-stran-blizhnego-zarubezhya-1048305741.html

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