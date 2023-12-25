https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/rossiyskie-voyska-osvobodili-marinku-1049615656.html

Российские войска освободили Марьинку в ДНР

Российские войска освободили Марьинку в ДНР

Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района. Взятие города под контроль позволит эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T19:49+0300

2023-12-25T19:49+0300

2023-12-25T19:49+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину."В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка", — рассказал Шойгу.Он добавил, что взятие города позволит эффективнее защищать Донецк от огня со стороны Украины, ослабит оборону ВСУ и даст ВС России дополнительные возможности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/gerasimov-nazval-otrazhenie-kontrnastupleniya-vsu-glavnoy-zadachey-goda-1049541488.html

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