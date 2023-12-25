Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/rossiyskie-voyska-osvobodili-marinku-1049615656.html
Российские войска освободили Марьинку в ДНР
Российские войска освободили Марьинку в ДНР
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района. Взятие города под контроль позволит эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ. 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T19:49+0300
2023-12-25T19:49+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049493722_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af688199db1b42781377196132f8e9e2.jpg
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину."В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка", — рассказал Шойгу.Он добавил, что взятие города позволит эффективнее защищать Донецк от огня со стороны Украины, ослабит оборону ВСУ и даст ВС России дополнительные возможности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/gerasimov-nazval-otrazhenie-kontrnastupleniya-vsu-glavnoy-zadachey-goda-1049541488.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/12/1049493722_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_a62258b5c4429ed7eeec316f110b5e8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости
россия, украина, новости

Российские войска освободили Марьинку в ДНР

19:49 25.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 25.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района. Взятие города под контроль позволит эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.
"В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка", — рассказал Шойгу.
Он добавил, что взятие города позволит эффективнее защищать Донецк от огня со стороны Украины, ослабит оборону ВСУ и даст ВС России дополнительные возможности.
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Герасимов назвал отражение контрнаступления ВСУ главной задачей года
21 декабря, 15:10
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0