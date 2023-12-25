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Закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней принят в первом чтении
Закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней принят в первом чтении
Сессия Народного Собрания Абхазии прошла в Сухуме в понедельник, 25 декабря. 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T14:07+0300
2023-12-25T14:07+0300
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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в первом чтении.Предпосылкой к формированию нормативной базы стало увеличение случаев заболеваемости.Проект закона, в частности, предусматривает утверждение Кабмином Национального календаря прививок, условия, при соблюдении которых проводится вакцинация, требования к хранению препаратов. Кабмин также должен установить перечень профессий, связанных с высоким риском заболевания, они будут требовать обязательной вакцинации.Положения закона также содержат нормы, устанавливающие соцподдержку граждан при возникновении поствакцинальных осложнений. В этом случае у граждан есть право на получение пособий и ежемесячных денежных компенсаций. Также депутаты внесли изменения в некоторые законодательные акты в первом чтении. Проект изменений представлен в целях приведения норм к принятию проекта "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Так, вносится изменение в закон "О здравоохранении" в части возможности оказания бесплатной медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства, пребывающим и проживающим в Абхазии, в части реализации иностранцами права на прививку.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/posrednik-delba-i-guniya-o-probleme-s-vaktsinatsiey-detey-v-abkhazii-1049272071.html
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Закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней принят в первом чтении
14:07 25.12.2023 (обновлено: 14:51 25.12.2023)
Сессия Народного Собрания Абхазии прошла в Сухуме в понедельник, 25 декабря.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял проект "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в первом чтении.
Он устанавливает правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Абхазии.
Предпосылкой к формированию нормативной базы стало увеличение случаев заболеваемости.
Проект закона, в частности, предусматривает утверждение Кабмином Национального календаря прививок, условия, при соблюдении которых проводится вакцинация, требования к хранению препаратов. Кабмин также должен установить перечень профессий, связанных с высоким риском заболевания, они будут требовать обязательной вакцинации.
Положения закона также содержат нормы, устанавливающие соцподдержку граждан при возникновении поствакцинальных осложнений. В этом случае у граждан есть право на получение пособий и ежемесячных денежных компенсаций.
Также депутаты внесли изменения в некоторые законодательные акты в первом чтении. Проект изменений представлен в целях приведения норм к принятию проекта "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Так, вносится изменение в закон "О здравоохранении" в части возможности оказания бесплатной медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства, пребывающим и проживающим в Абхазии, в части реализации иностранцами права на прививку.