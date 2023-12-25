https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/zastyvshaya-krasota-kak-sukhumchanka-delaet-izdeliya-iz-smoly-1049592186.html

Застывшая красота: как сухумчанка делает изделия из смолы

Застывшая красота: как сухумчанка делает изделия из смолы

Асмат Кутелия создает из эпоксидной смолы необычные елочные игрушки. Этим занятием она увлеклась три года назад. Сначала девушка пробовала учиться по роликам в... 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T09:00+0300

2023-12-25T09:00+0300

2023-12-25T10:59+0300

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О том, как сухумчанка увлеклась хэнд-мейдом и что можно создать из эпоксидной смолы, читайте в материале Sputnik.Sputnik– Для заливки елочной игрушки нам нужны формы, смола, различные красители и блестки для украшения, – рассказывает Асмат Кутелия.Процесс изготовления изделий из эпоксидной смолы – настоящая химия. Сначала мастерица берет стакан для смешивания смолы с загустителем. Здесь есть свои нюансы – необходимо тщательно и долго перемешивать, чтобы исключить развитие бурной реакции. Нельзя забывать и о температуре в помещении, иначе ничего не получится.– Летом был случай, когда из-за жары смола начала кипеть и чуть не загорелась, – объяснила Асмат Кутелия.Смешав нужные компоненты, Асмат приступает к выбору цветов и блесток. Это уже больше творческий процесс. Как признается мастерица, можно выбрать все, что угодно, насколько тебе хватит фантазии. Но так как предстоящий год символизирует зеленого дракона, то и игрушки Асмат решила сделать в этих оттенках.Мастерица берет нужные формочки и заливает их смолой."Основной цвет прозрачный. Но вообще, чтобы добиться нужного цвета игрушки, можно смешивать краски разных оттенков. К нашему дракону добавим немного перламутра", – рассказывает Асмат и в то же время продолжает заливку.Готовые формы со смолой отставляются в сторону – смоле нужно застыть, на это понадобятся сутки. Но это еще не все. После того как фигурка застынет, ее нужно будет вытащить из формы, покрыть более густым слоем смолы и отшлифовать. В целом на изготовление одной игрушки уходит четыре-пять дней."Затем на готовые изделия надеваем подходящую по цвету ленточку, красиво упаковываем и отправляем заказчику. Заказов получаю много. В этом году самые популярные игрушки – драконы. Но хит продаж – машинки с елкой. Их заказывают много", – делится Асмат.История игрушекАсмат Кутелия – мать троих детей. Изготовлением изделий из эпоксидной смолы она заинтересовалась давно. Сначала просто следила за работами зарубежных мастеров. Затем решила попробовать научиться самостоятельно по роликам из YouTube. Но толку от них было мало – объясняли не очень доступно."Потом я купила курсы у других мастеров. Курсы на каждую технику заливки продаются отдельно, я покупала то, что мне было интересно. Так я обучалась. Затем заказала материалы. Сначала делала все для себя, я не думала, что так увлекусь. Но уже третий год занимаюсь этим", – отмечает Кутелия.Изготовление елочных игрушек – не основное занятие Асмат, их мастерица делает только в канун Нового года. В остальное время она заливает часы, картины, тарелки и вазы."Больше всего нравится заливать часы и картины. Там разные техники - срез камня, мрамор", – рассказывает Асмат.Семья с одобрением относится к занятию Асмат. А самые юные домочадцы даже пытаются помочь маме. Однако, как отмечает сама мастерица, изготовление изделий из смолы – далеко не детское занятие. Поэтому Асмат работает, когда дети в школе и в детском саду.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/vse-po-syutsayu-kak-masteritsy-iz-ochamchyry-naladili-proizvodstvo-shoperov-1044987796.html

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новый год, абхазия, "дежурный по району"