https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/zayavleniya-ot-postradavshikh-iz-za-nepogody-budut-prinimat-v-gudaute-1049607210.html

Заявления от пострадавших из-за непогоды будут принимать в Гудауте

Заявления от пострадавших из-за непогоды будут принимать в Гудауте

В результате сильного ветра, обрушившегося на Гудаутский район в ночь с 23 на 24 декабря, пострадало 15 жилых домов. 25.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-25T16:00+0300

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ГУДАУТА, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Заявления от пострадавших во время буйства стихии будут принимать в Гудаутской администрации. Об этом сообщил глава района Баграт Боджгуа на еженедельном совещании.Ранее Боджгуа уточнял, что в результате стихии пострадало 15 домов в селах Лыхны, Хыпста, Абгархук и Куланырхуа.В ходе совещания также сообщили, что ветер повредил кровли школ в селах Куланырхуа и Хыпста.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/v-gagrskom-rayone-prodolzhilis-raboty-po-likvidatsii-posledstviy-silnogo-vetra-1049604537.html

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