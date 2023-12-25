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Заявления от пострадавших из-за непогоды будут принимать в Гудауте
Заявления от пострадавших из-за непогоды будут принимать в Гудауте
В результате сильного ветра, обрушившегося на Гудаутский район в ночь с 23 на 24 декабря, пострадало 15 жилых домов. 25.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-25T16:00+0300
2023-12-25T16:00+0300
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ГУДАУТА, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Заявления от пострадавших во время буйства стихии будут принимать в Гудаутской администрации. Об этом сообщил глава района Баграт Боджгуа на еженедельном совещании.Ранее Боджгуа уточнял, что в результате стихии пострадало 15 домов в селах Лыхны, Хыпста, Абгархук и Куланырхуа.В ходе совещания также сообщили, что ветер повредил кровли школ в селах Куланырхуа и Хыпста.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/v-gagrskom-rayone-prodolzhilis-raboty-po-likvidatsii-posledstviy-silnogo-vetra-1049604537.html
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Заявления от пострадавших из-за непогоды будут принимать в Гудауте
16:00 25.12.2023 (обновлено: 17:11 25.12.2023)
В результате сильного ветра, обрушившегося на Гудаутский район в ночь с 23 на 24 декабря, пострадало 15 жилых домов.
ГУДАУТА, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Заявления от пострадавших во время буйства стихии будут принимать в Гудаутской администрации. Об этом сообщил глава района Баграт Боджгуа на еженедельном совещании.
Он поручил руководителям сельских администраций принять заявления от пострадавших, при содействии МЧС собрать полный пакет документов. В первую очередь речь идет о жилых домах, которые пострадали из-за сильного ветра.
Ранее Боджгуа уточнял, что в результате стихии пострадало 15 домов в селах Лыхны, Хыпста, Абгархук и Куланырхуа.
В ходе совещания также сообщили, что ветер повредил кровли школ в селах Куланырхуа и Хыпста.