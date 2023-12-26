https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/svo-val-zelenskogo-vozvraschaet-vsu-i-nato-v-realnost-1049620929.html

СВО: "вал Зеленского" возвращает ВСУ и НАТО в реальность

СВО: "вал Зеленского" возвращает ВСУ и НАТО в реальность

Провал консолидированных усилий НАТО в "контрнаступлении" ВСУ вызывает у противников России одновременно панику и ярость. 26.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-26T08:55+0300

2023-12-26T08:55+0300

2023-12-26T10:35+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательСуровая реальность украинского ТВД требует принципиальных изменений стратегии и тактики, активной мирной дипломатии, однако интеллектуальный уровень и ресурсы ВПК "стратегов" позволяют только театрально-подражательный "вал Зеленского" и еще одну "всеобщую" мобилизацию жителей подконтрольной киевскому режиму территории.Украинский Генштаб официально перешел к обороне и показал на фотоснимках строительство фортификационных сооружений в стиле Первой мировой. Услужливые киевские пропагандисты сразу же назвали окопы и блиндажи из бревен в три наката "валом Зеленского". На строительство оборонительных сооружений протяженностью до 3000 км Украине потребуется от 5 млрд до 10 млрд долларов. Денег Вашингтон не дает.Развитие российской СВО заставляет киевский режим и НАТО отказаться от "возвращения территорий" и "выхода на границы 1991 года". Эти идеи сегодня считают фантазиями даже в Сенате США. Западные советники ВСУ называют новую стратегию Украины "контролируемым отступлением с боем". Однако контролировать удается не все. Центры обучения украинских танкистов управлению "Леопардами" в ФРГ остаются полупустыми. После провала "контрнаступления" ВСУ такая подготовка утратила смысл, танковые клинья на картах НАТО притупились. С другой стороны, вместо мобилизации выбирают бегство из страны шесть тысяч украинских призывников – ежедневно. Европейские и американские СМИ все чаще транслируют простую мысль: "Вашингтон может позволить Украине развалиться".Последние резервы "священной коровы"Госсекретарь США Энтони Блинкен вчера заявил, что американские средства "на поддержку Украины" в этом году закончились. И все же помощь необходима – зимой, весной и летом 2024 года (действующая администрация США далее не заглядывает). Белый дом лихорадочно ищет варианты и комбинации. У Америки и "стран-доноров" не хватает ресурсов даже на одну прокси-войну с Россией, а тут еще разгорелась "приоритетная" война Израиля в секторе Газа. Серьезно "искрит" ситуация в районе острова Тайвань. Военно-политическая обстановка в мире не обещает долгих лет марионеточному киевскому режиму.Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 22 декабря заявил, что "конфискация" российских средств и нагнетание военной эскалации могут привести к разрыву дипломатических и иных отношений России с Соединенными Штатами, которые "священной коровой" не являются.В Госдуме РФ на минувшей неделе предложили в качестве ответной меры запустить законодательную процедуру конфискации американских активов. Глава Минфина РФ Антон Силуанов 21 декабря напомнил, что Москва ответит зеркально – на российской территории заблокированы деньги инвесторов и компаний из недружественных государств (США и ЕС) на те же 300 млрд долларов. Не касаясь глобальных репутационных издержек США и Евросоюза.Возможно, наступающий 2024-й станет завершающим годом СВО, ведь более всего убеждает Запад в неконструктивности конфликта с Москвой растущее могущество и гибкость вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса и экономики России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, украина, аналитика, в мире, нато, сша