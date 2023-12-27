https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/abkhaziya-voshla-v-top-vostrebovannykh-napravleniy-na-novogodnie-prazdniki-1049647985.html

Абхазия вошла в топ востребованных направлений на новогодние праздники

Абхазия вошла в топ востребованных направлений на новогодние праздники

В последние годы в Абхазии развивается круглогодичный туризм, появляется все больше гостиниц, отелей и пансионатов, работающих не только летом. 27.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-27T17:50+0300

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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Абхазия стала одним из самых востребованных направлений для отдыха на новогодних праздниках 2024 года, сообщает Ассоциация туроператоров России.Кроме того, туристы уже начинают бронировать места отдыха на длинные праздники в феврале и марте. Причиной роста популярности отдыха в республике в "несезон" стало увеличение количества объектов, работающих круглый год. В основном, востребованы отели с подогреваемыми бассейнами и питанием "круглый пансион".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/spros-na-otdykh-v-abkhazii-v-novogodnie-prazdniki-vyros-u-rossiyan-na-23-1049526313.html

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