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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/abkhaziya-voshla-v-top-vostrebovannykh-napravleniy-na-novogodnie-prazdniki-1049647985.html
Абхазия вошла в топ востребованных направлений на новогодние праздники
Абхазия вошла в топ востребованных направлений на новогодние праздники
В последние годы в Абхазии развивается круглогодичный туризм, появляется все больше гостиниц, отелей и пансионатов, работающих не только летом. 27.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-27T17:50+0300
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Абхазия стала одним из самых востребованных направлений для отдыха на новогодних праздниках 2024 года, сообщает Ассоциация туроператоров России.Кроме того, туристы уже начинают бронировать места отдыха на длинные праздники в феврале и марте. Причиной роста популярности отдыха в республике в "несезон" стало увеличение количества объектов, работающих круглый год. В основном, востребованы отели с подогреваемыми бассейнами и питанием "круглый пансион".
https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/spros-na-otdykh-v-abkhazii-v-novogodnie-prazdniki-vyros-u-rossiyan-na-23-1049526313.html
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абхазия, новости, отдых в абхазии
абхазия, новости, отдых в абхазии

Абхазия вошла в топ востребованных направлений на новогодние праздники

17:50 27.12.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава Новогодние огни зажглись на главной елке столицы
Новогодние огни зажглись на главной елке столицы - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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В последние годы в Абхазии развивается круглогодичный туризм, появляется все больше гостиниц, отелей и пансионатов, работающих не только летом.
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Абхазия стала одним из самых востребованных направлений для отдыха на новогодних праздниках 2024 года, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Уточняется, что по информации туроператора "Интурист", объемы продаж на зимние праздники в три с половиной раза превысили показатели прошлого года.
Кроме того, туристы уже начинают бронировать места отдыха на длинные праздники в феврале и марте.
Причиной роста популярности отдыха в республике в "несезон" стало увеличение количества объектов, работающих круглый год. В основном, востребованы отели с подогреваемыми бассейнами и питанием "круглый пансион".
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2023
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Спрос на отдых в Абхазии в новогодние праздники вырос у россиян на 23%
20 декабря, 09:40
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