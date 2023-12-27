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Абхазия вошла в топ востребованных направлений на новогодние праздники
Абхазия вошла в топ востребованных направлений на новогодние праздники
В последние годы в Абхазии развивается круглогодичный туризм, появляется все больше гостиниц, отелей и пансионатов, работающих не только летом. 27.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-27T17:50+0300
2023-12-27T17:50+0300
2023-12-27T17:50+0300
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Абхазия стала одним из самых востребованных направлений для отдыха на новогодних праздниках 2024 года, сообщает Ассоциация туроператоров России.Кроме того, туристы уже начинают бронировать места отдыха на длинные праздники в феврале и марте. Причиной роста популярности отдыха в республике в "несезон" стало увеличение количества объектов, работающих круглый год. В основном, востребованы отели с подогреваемыми бассейнами и питанием "круглый пансион".
https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/spros-na-otdykh-v-abkhazii-v-novogodnie-prazdniki-vyros-u-rossiyan-na-23-1049526313.html
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абхазия, новости, отдых в абхазии
абхазия, новости, отдых в абхазии
Абхазия вошла в топ востребованных направлений на новогодние праздники
В последние годы в Абхазии развивается круглогодичный туризм, появляется все больше гостиниц, отелей и пансионатов, работающих не только летом.
СУХУМ, 27 дек - Sputnik.
Абхазия стала одним из самых востребованных направлений для отдыха на новогодних праздниках 2024 года, сообщает
Ассоциация туроператоров России.
Уточняется, что по информации туроператора "Интурист", объемы продаж на зимние праздники в три с половиной раза превысили показатели прошлого года.
Кроме того, туристы уже начинают бронировать места отдыха на длинные праздники в феврале и марте.
Причиной роста популярности отдыха в республике в "несезон" стало увеличение количества объектов, работающих круглый год. В основном, востребованы отели с подогреваемыми бассейнами и питанием "круглый пансион".