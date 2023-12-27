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Материальную помощь многодетным семьям выделили в Сухуме
Материальную помощь многодетным семьям выделили в Сухуме
Главную елку на площади Свободы в Сухуме открыли в пятницу, 22 декабря. Там же, на площади, была организована новогодняя ярмарка, на которой можно купить... 27.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-27T20:42+0300
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Глава сухумской администрации Беслан Эшба подписал распоряжение о выделении в канун Нового года единовременной материальной помощи некоторым категориям получателей, в том числе, многодетным семьям. Об этом сообщается на сайте администрации.По три тысячи рублей было выделено получателям пособий по уходу за инвалидами детства до 16 лет, в столице живет 156 таких детей. Инвалидам-колясочникам была оказана материальная помощь в размере восьми тысяч рублей. Также администрация города оплатила более полутора тысяч подарочных купонов, которые раздала малоимущим семьям, подопечным фондов "Ашана" и "Киараз". Эти купоны можно использовать на столичной новогодней ярмарке - на них можно купить угощения в павильонах или купить сеанс на игровом автомате.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/abkhaziya-voshla-v-top-vostrebovannykh-napravleniy-na-novogodnie-prazdniki-1049647985.html
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Материальную помощь многодетным семьям выделили в Сухуме
Главную елку на площади Свободы в Сухуме открыли в пятницу, 22 декабря. Там же, на площади, была организована новогодняя ярмарка, на которой можно купить угощения и напитки.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik
. Глава сухумской администрации Беслан Эшба подписал распоряжение о выделении в канун Нового года единовременной материальной помощи некоторым категориям получателей, в том числе, многодетным семьям. Об этом сообщается
на сайте администрации.
105 семьям, в которых четыре и более детей, было выделено по три тысячи рублей на ребенка. Такую помощь, в общей сложности, получили 606 детей.
По три тысячи рублей было выделено получателям пособий по уходу за инвалидами детства до 16 лет, в столице живет 156 таких детей.
Инвалидам-колясочникам была оказана материальная помощь в размере восьми тысяч рублей.
Также администрация города оплатила более полутора тысяч подарочных купонов, которые раздала малоимущим семьям, подопечным фондов "Ашана" и "Киараз". Эти купоны можно использовать на столичной новогодней ярмарке - на них можно купить угощения в павильонах или купить сеанс на игровом автомате.