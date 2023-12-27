https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/materialnuyu-pomosch-mnogodetnym-semyam-vydelili-v-sukhume-1049644244.html

Материальную помощь многодетным семьям выделили в Сухуме

Материальную помощь многодетным семьям выделили в Сухуме

Главную елку на площади Свободы в Сухуме открыли в пятницу, 22 декабря. Там же, на площади, была организована новогодняя ярмарка, на которой можно купить... 27.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Глава сухумской администрации Беслан Эшба подписал распоряжение о выделении в канун Нового года единовременной материальной помощи некоторым категориям получателей, в том числе, многодетным семьям. Об этом сообщается на сайте администрации.По три тысячи рублей было выделено получателям пособий по уходу за инвалидами детства до 16 лет, в столице живет 156 таких детей. Инвалидам-колясочникам была оказана материальная помощь в размере восьми тысяч рублей. Также администрация города оплатила более полутора тысяч подарочных купонов, которые раздала малоимущим семьям, подопечным фондов "Ашана" и "Киараз". Эти купоны можно использовать на столичной новогодней ярмарке - на них можно купить угощения в павильонах или купить сеанс на игровом автомате.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/abkhaziya-voshla-v-top-vostrebovannykh-napravleniy-na-novogodnie-prazdniki-1049647985.html

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