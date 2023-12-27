https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/parlament-ratifitsiroval-soglashenie-o-peredache-obektov-na-territorii-gosdachi-pitsunda-1049634319.html

Парламент ратифицировал соглашение о передаче объектов на территории госдачи "Пицунда"

Парламент ратифицировал соглашение о передаче объектов на территории госдачи "Пицунда"

Вопрос должен был рассматриваться Парламентом на сессии 28 декабря. Ранее сообщалось, что она переносится на 27 декабря. У здания начали собираться люди... 27.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-27T09:40+0300

2023-12-27T09:40+0300

2023-12-27T09:40+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192035_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_e4d21c6f7dd2f70554e7f5c6e8bf956f.jpg

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России объекта на территории Абхазии и порядке его использования, сообщает агентство "Апсныпресс". К вечеру 26 декабря у Парламента собрались люди, выстпуающие против рассмотрения вопроса о ратификации Соглашения по передаче госдачи "Пицунда" России. Утром к собравшимся у здания Парламента вышел спикер Лаша Ашуба. "Сегодня мы приняли ряд делегаций, обсуждали ряд опций принятия этого соглашения, чтоб обезопасить республику. Первая опция, связанная с координатами, была принята российской стороной и мы ее получили. Оставался вопрос, связанный с "третьими лицами". Была соответствующая встреча представителей власти и оппозиции, на которой мы пришли к консенсусному документу. Это внесение изменений в соответствующие законы. Это - закон "О международных договорах", Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи объекта третьим лицам, соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия", - сказал он. Ашуба добавил, что депутаты пришли к консенсусу и проголосовали за соглашение с изменением координат и невозможностью передачи объекта третьим лицам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/zayavlenie-glavy-mid-inala-ardzinba-i-posla-rossii-v-abkhazii-mikhaila-shurgalina-1049633375.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости