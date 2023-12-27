https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/parlamentarii-abkhazii-vnesli-ryad-izmeneniy-v-zakony-na-vneocherednoy-sessii-1049637396.html

Парламентарии Абхазии внесли ряд изменений в законы на внеочередной сессии

Парламентарии Абхазии внесли ряд изменений в законы на внеочередной сессии

Внеочередная сессия Парламента Абхазии, на которой присутствовало 28 депутатов, прошла в Сухуме в среду, 27 декабря. 27.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. На внеочередной сессии Парламента депутаты приняли Конституционный закон, внесли изменения в Гражданский кодекс и закон "О международных договорах". Документы опубликованы на сайте президента Абхазии. Так, устанавливается запрет на передачу третьим лицам объектов, земельных участков и участков акватории моря, построенных зданий и сооружений в период действия Соглашения и в случае его денонсации. В тексте уточняется, что несоблюдение этого условия влечет за собой прекращение действия соглашения, возвращение в собственность Абхазии объекта, указанного в документе и передачу в собственность зданий, строений и сооружений, построенных в соответствии с соглашением. Закон был подписан президентом Абхазии Асланом Бжания.В первую часть Гражданского кодекса были внесены изменения, согласно которым иностранному государству может быть предоставлено право пользования земельным участком в соответствии с ратифицированным международным договором, Гражданским кодексом и земельным законодательством. Закон "О международных договорах" был дополнен нормами, согласно которым, если ратифицированным международным договором установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены Конституцией Абхазии и Конституционными законами, то применяются нормы Конституции Абхазии и Конституционных законов. Была добавлена норма, согласно которой международный договор может быть прекращен путем денонсации, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности либо противоречит публичному порядку Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/parlament-ratifitsiroval-soglashenie-o-peredache-obektov-na-territorii-gosdachi-pitsunda-1049634319.html

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