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Парламентарии Абхазии внесли ряд изменений в законы на внеочередной сессии
Парламентарии Абхазии внесли ряд изменений в законы на внеочередной сессии
Внеочередная сессия Парламента Абхазии, на которой присутствовало 28 депутатов, прошла в Сухуме в среду, 27 декабря. 27.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. На внеочередной сессии Парламента депутаты приняли Конституционный закон, внесли изменения в Гражданский кодекс и закон "О международных договорах". Документы опубликованы на сайте президента Абхазии. Так, устанавливается запрет на передачу третьим лицам объектов, земельных участков и участков акватории моря, построенных зданий и сооружений в период действия Соглашения и в случае его денонсации. В тексте уточняется, что несоблюдение этого условия влечет за собой прекращение действия соглашения, возвращение в собственность Абхазии объекта, указанного в документе и передачу в собственность зданий, строений и сооружений, построенных в соответствии с соглашением. Закон был подписан президентом Абхазии Асланом Бжания.В первую часть Гражданского кодекса были внесены изменения, согласно которым иностранному государству может быть предоставлено право пользования земельным участком в соответствии с ратифицированным международным договором, Гражданским кодексом и земельным законодательством. Закон "О международных договорах" был дополнен нормами, согласно которым, если ратифицированным международным договором установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены Конституцией Абхазии и Конституционными законами, то применяются нормы Конституции Абхазии и Конституционных законов. Была добавлена норма, согласно которой международный договор может быть прекращен путем денонсации, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности либо противоречит публичному порядку Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/parlament-ratifitsiroval-soglashenie-o-peredache-obektov-na-territorii-gosdachi-pitsunda-1049634319.html
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Парламентарии Абхазии внесли ряд изменений в законы на внеочередной сессии
11:27 27.12.2023 (обновлено: 11:42 27.12.2023)
Внеочередная сессия Парламента Абхазии, на которой присутствовало 28 депутатов, прошла в Сухуме в среду, 27 декабря.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik.
На внеочередной сессии Парламента депутаты приняли Конституционный закон, внесли изменения в Гражданский кодекс и закон "О международных договорах". Документы опубликованы
на сайте президента Абхазии.
Конституционный закон "О мерах по реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования" устанавливает меры реализации документа.
Так, устанавливается запрет на передачу третьим лицам объектов, земельных участков и участков акватории моря, построенных зданий и сооружений в период действия Соглашения и в случае его денонсации.
В тексте уточняется, что несоблюдение этого условия влечет за собой прекращение действия соглашения, возвращение в собственность Абхазии объекта, указанного в документе и передачу в собственность зданий, строений и сооружений, построенных в соответствии с соглашением.
Закон был подписан президентом Абхазии Асланом Бжания.
В первую часть Гражданского кодекса были внесены изменения, согласно которым иностранному государству может быть предоставлено право пользования земельным участком в соответствии с ратифицированным международным договором, Гражданским кодексом и земельным законодательством.
Закон "О международных договорах" был дополнен нормами, согласно которым, если ратифицированным международным договором установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены Конституцией Абхазии и Конституционными законами, то применяются нормы Конституции Абхазии и Конституционных законов. Была добавлена норма, согласно которой международный договор может быть прекращен путем денонсации, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности либо противоречит публичному порядку Абхазии.