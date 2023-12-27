https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-mi-8-v-dnr-1049648109.html

Средства ПВО России сбили украинский Ми-8 в ДНР

Средства ПВО России сбили украинский Ми-8 в ДНР

Также за сутки средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов HIMARS, противолокационную ракету HARM и управляемую авиационную бомбу JDAM, уничтожили 17... 27.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-27T18:26+0300

2023-12-27T18:26+0300

2023-12-27T18:26+0300

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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над Водяным в ДНР, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки было отражено шесть атак ВСУ, поражены до 45 бойцов противника, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубицу Д-30.На Донецком направлении за сутки отражены две атаки противника, Киев потерял до 280 солдат, два бронетранспортера, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", две гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении ВСУ за сутки составили до 90 военных и три пикапа, на Запорожском направлении - до 45 солдат, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, на Херсонском направлении - до 20 бойцов, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", орудие Д-20 и четыре самоходных артиллерийских установки "Гвоздика".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/konfiskat-na-polmilliarda-rubley-peredala-rossiyskaya-tamozhnya-na-nuzhdy-svo-1049640442.html

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