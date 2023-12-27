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Центры изучения русского языка открыли в Сухуме и Гале
Центры изучения русского языка открыли в Сухуме и Гале
Россотрудничество запустило сеть центров поддержки русского языка, первый из них был открыт в городе Кант в Киргизии в ноябре 2023 года. 27.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-27T19:47+0300
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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии открыло современные образовательные центры в Сухуме и Гале. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома. Центры оснащены современной техникой, новой мебелью, учебной литературой и методическими материалами, пианино. Приходить на занятия и участвовать в программах в них смогут как взрослые, так и дети. На открытии центра первых посетителей поздравил глава представительства Русского дома в Абхазии Дмитрий Федотов. "Надеюсь, что в будущем вы станете частью программы "Здравствуй, Россия!", сможете посетить Россию и в дальнейшем об этом рассказать здесь, в Абхазии", — сказал он. Сеть центров поддержки русского языка была запущена Россотрудничеством в ноябре 2023 года. Всего до конца года планируется открыть 31 такой центр в 16 странах мира.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/takie-obstoyatelstva-basov-i-razvitii-russkogo-yazyka-v-galskom-rayone-1046983322.html
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россотрудничество, россотрудничество в абхазии, новости, русский язык
россотрудничество, россотрудничество в абхазии, новости, русский язык
Центры изучения русского языка открыли в Сухуме и Гале
Россотрудничество запустило сеть центров поддержки русского языка, первый из них был открыт в городе Кант в Киргизии в ноябре 2023 года.
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии открыло современные образовательные центры в Сухуме и Гале. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома.
Центры оснащены современной техникой, новой мебелью, учебной литературой и методическими материалами, пианино. Приходить на занятия и участвовать в программах в них смогут как взрослые, так и дети.
На открытии центра первых посетителей поздравил глава представительства Русского дома в Абхазии Дмитрий Федотов.
"Надеюсь, что в будущем вы станете частью программы "Здравствуй, Россия!", сможете посетить Россию и в дальнейшем об этом рассказать здесь, в Абхазии", — сказал он.
Сеть центров поддержки русского языка была запущена Россотрудничеством в ноябре 2023 года. Всего до конца года планируется открыть 31 такой центр в 16 странах мира.