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Борьба с майнингом и надзор за пиротехникой: интервью Госстандарта Абхазии

Борьба с майнингом и надзор за пиротехникой: интервью Госстандарта Абхазии

В интервью радио Sputnik заместитель председателя Госстандарта Инал Лагвилава рассказал о борьбе с незаконной добычей криптовалюты в Абхазии и проверке... 28.12.2023, Sputnik Абхазия

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По его словам, Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору с 1 января 2023 года выявил 95 объектов, осуществляющих незаконную деятельность по добыче криптовалют.Он отметил, что были подготовлены и переданы в суд материалы по 82 объектам, в отношении 48 были вынесены решения о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов за незаконную добычу, которая должна поступить в государственный бюджет – 2 миллиона 475 тысяч рублей, на 27 декабря оплачено 945 тысяч рублей.По словам Лагвилава, в преддверии Нового года проводятся рейды, проверки объектов, складов, оптовой и розничной торговли, которые занимаются продажей пиротехники. Он отметил, что при покупке необходимо обращать внимание на сопроводительные документы, говорящие о качестве, происхождении продукта.

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