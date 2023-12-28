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Названо количество выявленных объектов по добыче криптовалют в 2023 году

Названо количество выявленных объектов по добыче криптовалют в 2023 году

Ограничения потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались, сейчас они действуют до 31 декабря 2023 года. 28.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-28T18:25+0300

2023-12-28T18:25+0300

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору с 1 января 2023 года выявил 95 объектов, осуществляющих незаконную деятельность по добыче криптовалют, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Госстандарта Инал Лагвилава.Лагвилава отметил, что разрешение на вывоз за пределы Абхазии выдано на 392 аппарата по добыче криптовалют, а на складе хранения в Госстандарте находится более 2 тысяч единиц оборудования.Заместитель председателя ГТК добавил, что в борьбе с незаконным майнингом задействовано много служб, к тому же о случаях нарушения закона поступает информация на горячую линию комитета.С 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли более шести тысяч аппаратов, при том что, по информации ГТК, с 2016-го по сентябрь 2020 года в страну было ввезено более 66 тысяч "машинок", а с 2020 года более 27 тысяч вывезено из республики.

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