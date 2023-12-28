https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/posrednik-lagvilava-o-borbe-s-mayningom-kontrole-za-pirotekhnikoy-proverke-produktov-1049644174.html
Посредник: Лагвилава о борьбе с майнингом, контроле за пиротехникой, проверке продуктов
Посредник: Лагвилава о борьбе с майнингом, контроле за пиротехникой, проверке продуктов
О важных направлениях работы Госкомитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору в 2023 году, о том, насколько эффективна борьба с... 28.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-28T11:11+0300
2023-12-28T11:11+0300
2023-12-28T11:12+0300
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Посредник: Лагвилава о борьбе с майнингом, контроле за пиротехникой, проверке продуктов
Посредник: Лагвилава о борьбе с майнингом, контроле за пиротехникой, проверке продуктов
О важных направлениях работы Госкомитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору в 2023 году, о том, насколько эффективна борьба с майнингом, как сегодня контролируется качество пиротехнической продукции, о проверках по соблюдению транспортировки продовольственных товаров, о процессе подготовки к сертификации, в эфире радио Sputnik рассказал зампредседателя Госстандарта Абхазии Инал Лагвилава.Вследствие принятых мер по борьбе с незаконной деятельностью по добыче криптовалюты, Госкомитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору было выявлено 95 объектов, по 82 подготовлены и переданы в суд материалы о привлечении к административной ответственности, сообщил Лагвилава. По 48 материалам судьями вынесены решения. Общая сумма штрафов, по словам Лагвилава, составляет 2 миллиона 475 тысяч рублей. Из них на сегодняшний день оплачено 945 тысяч 852 рубля, выдано на вывоз из Абхазии 392 майнинг оборудования, на складе временного хранения Госстандарта более двух тысяч единиц оборудования по добыче криптовалюты, сообщил Лагвилава.Полная версия беседы в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
госстандарт абхазии, надзор, майнинг в абхазии, борьба, эффективность, товары, проверки, подкасты, аудио
госстандарт абхазии, надзор, майнинг в абхазии, борьба, эффективность, товары, проверки, подкасты, аудио
О важных направлениях работы Госкомитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору в 2023 году, о том, насколько эффективна борьба с майнингом, как сегодня контролируется качество пиротехнической продукции, о проверках по соблюдению транспортировки продовольственных товаров, о процессе подготовки к сертификации, в эфире радио Sputnik
рассказал зампредседателя Госстандарта Абхазии Инал Лагвилава.
Вследствие принятых мер по борьбе с незаконной деятельностью по добыче криптовалюты, Госкомитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору было выявлено 95 объектов, по 82 подготовлены и переданы в суд материалы о привлечении к административной ответственности, сообщил Лагвилава. По 48 материалам судьями вынесены решения. Общая сумма штрафов, по словам Лагвилава, составляет 2 миллиона 475 тысяч рублей. Из них на сегодняшний день оплачено 945 тысяч 852 рубля, выдано на вывоз из Абхазии 392 майнинг оборудования, на складе временного хранения Госстандарта более двух тысяч единиц оборудования по добыче криптовалюты, сообщил Лагвилава.
Полная версия беседы в аудиофайле
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