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https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/rossiya-gotovitsya-k-realizatsii-tseley-svo-zayavil-lavrov-1049668681.html
Россия готовится к реализации целей СВО, заявил Лавров
Россия готовится к реализации целей СВО, заявил Лавров
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Россия на фоне перемен на украинском направлении готовится к реализации всех поставленных целей СВО, в том числе демилитаризации... 28.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-28T12:23+0300
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Россия на фоне перемен на украинском направлении готовится к реализации всех поставленных целей СВО, в том числе демилитаризации Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Очковтирательством" назвал министр попытки западных стран найти решение конфликта на Украине таким образом, чтобы "объявить победу Киева"."Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", – сказал Лавров.Он подчеркнул, что стратегия Запада на нанесение стратегического поражения России с треском провалилась."Запад действительно меняет свою тактику, может быть, даже задумывается об уточнении стратегии. Потому что если "стратегическое поражение России" – это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском", – отметил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/lavrov-rossiya-v-2023-godu-stala-suschestvenno-krepche-narod-splotilsya-pered-litsom-zapada-1049668546.html
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сергей лавров, мид рф, россия, украина, политика
сергей лавров, мид рф, россия, украина, политика

Россия готовится к реализации целей СВО, заявил Лавров

12:23 28.12.2023 (обновлено: 12:32 28.12.2023)
© Foto / МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Казахстана С. Лаврова и М. Тлеуберди
Встреча глав МИД РФ и Казахстана С. Лаврова и М. Тлеуберди - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2023
© Foto / МИД РФ
/
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Россия на фоне перемен на украинском направлении готовится к реализации всех поставленных целей СВО, в том числе демилитаризации Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовимся к тому, что цели, которые были поставлены, будут реализованы. Демилитаризация, денацификация. От этого никуда не уйти", – заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" в ответ на вопрос, связанный с переменами на украинском направлении.

"Очковтирательством" назвал министр попытки западных стран найти решение конфликта на Украине таким образом, чтобы "объявить победу Киева".
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"Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что стратегия Запада на нанесение стратегического поражения России с треском провалилась.
"Запад действительно меняет свою тактику, может быть, даже задумывается об уточнении стратегии. Потому что если "стратегическое поражение России" – это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском", – отметил он.
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